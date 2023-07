RS fecha 211 empregos com carteira assinada em junho

Em junho deste ano, o Rio Grande do Sul registrou o encerramento de 211 empregos formais, resultado de um total de 112.240 admissões e 112.451 desligamentos. Em maio, o balanço já havia sido negativo (-2.511). No acumulado do ano, por sua vez, o saldo de vagas no Estado é positivo, de 53.315. Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira (27). O corte de vagas no Estado foi puxado pela indústria (-3.305), seguido pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-1.196), construção (-828) e comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (-514). Do lado positivo, aparece o segmento de serviços, com 5.632 admissões a mais do que desligamentos. Na comparação com outros estados do Sul do País, o Rio Grande do Sul foi o que teve o pior desempenho, já que tanto Paraná quanto Santa Catarina apresentaram saldos positivos de 7.899 e 1.899, respectivamente.