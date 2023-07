Juiz marca audiência para agosto e intima União no caso da termelétrica de Rio Grande

audiência para tratar do tema no dia 30 de agosto, às 14h, intimando, além da empresa e do diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (ou quem possa legalmente representá-los). O despacho foi emitido horas depois que a agência postergou a decisão sobre a transferência Bolognesi para o grupo espanhol Cobra, na última terça-feira (25). Em mais uma etapa do imbróglio envolvendo a Termelétrica Rio Grande S.A e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a 2ª Vara Federal de Rio Grande determinou umapara tratar do tema no dia 30 de agosto, às 14h, intimando, além da empresa e do diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, o ministro de(ou quem possa legalmente representá-los). O despacho foi emitido horas depois que a agênciade controle da Termelétrica Rio Grande da empresapara o grupo, na última terça-feira (25).

O documento, assinado pelo juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, ressalta que a audiência tem como objetivo viabilizar um acordo entre as partes, ou, não sendo possível, possibilitar que elas apresentem suas considerações para a fase de saneamento do processo, ou seja, o momento em que o magistrado prepara e organiza o processo para a fase de produção de provas necessárias para proferir sentença.

Garcia considera que a "União poderá trazer novos fatos/fundamentos que possam subsidiar o juízo quando do julgamento da causa" e que "há nítido interesse da União na solução do presente litígio, pois eventual procedência dos pedidos declinados na peça vestibular importará no restabelecimento da autorização concedida pelo Ministério de Minas e Energia." Assim, no caso da sentença ser a favor da termelétrica, volta a vigorar a autorização para construção do complexo e produção de energia em Rio Grande.

A Aneel poderá apresentar justificativas para a revogação da autorização da construção e produção de energia da termelétrica, concedida pelo Ministério de Minas e Energia em 2015. Diz o despacho que: "a presente ação visa a infirmar os motivos que levaram a ANEEL a revogar a autorização concedida pela Portaria nº 209/2015 do Ministério de Minas e Energia."

Outro trecho da decisão afirma ainda que "autorizações para que empresas possam se estabelecer como produtores independentes de energia elétrica são de competência exclusiva da União (por meio do Ministério de Minas e Energia), e não da ANEEL, a quem compete a fiscalização do fiel cumprimento destas autorizações".

Uma fonte que acompanha de perto o assunto, mas que prefere permanecer anônima, ponderou que o juiz foi exitoso na decisão e que ele está tentando achar uma "solução amigável" para resolver a questão, que impede a construção da termelétrica, e que "deu um recado claro para que a Aneel e o Ministério componham a audiência e se posicionem". Se não houver acordo entre as partes, a fonte também considera que o juiz pode sanear o processo e, em breve, já proferir sentença.

Se a sentença for a favor da termelétrica, o juiz pode anular os atos da Aneel, permitindo, assim a construção e produção de energia em Rio Grande. Se a decisão for de improcedência, a Aneel poderá manter os atos que revogaram a autorização da termelétrica. A fonte também acredita que, na audiência, possa haver um diálogo e eventual acordo sobre a transferência do complexo para a espanhola Cobra.

A Aneel revogou a autorização da construção por atrasos no cronograma da termelétrica. O grupo empresarial responsável alega no processo, porém, que não pode ser punida por um atraso que teria acontecido em decorrência de uma intervenção do Ministério Público Federal no processo de licenciamento ambiental.

Entenda o caso

A saga para tornar viável a usina termelétrica a Gás Natural Liquefeito (GNL) em Rio Grande tem quase uma década. Em 2014, a empresa gaúcha Bolognesi ganhou o leilão de energia que possibilitaria a concretização do projeto. No entanto, devido aos atrasos no cronograma original das obras, que enfrentaram obstáculos relacionados à obtenção do licenciamento ambiental no Ministério Público Federal, a Aneel revogou a outorga do empreendimento.



Atualmente, o grupo Bolognesi está em negociações para transferir os direitos do empreendimento para a empresa espanhola Cobra. No entanto, para que isso aconteça, é necessário o consentimento da Aneel e a confirmação de que a termelétrica poderá comercializar sua energia produzida. A usina foi projetada para ter uma capacidade instalada de 1.238 mil MW, o que representa aproximadamente um terço da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul.



Além da usina, o projeto em Rio Grande inclui a construção de uma planta de regaseificação de GNL e de um píer no porto para receber os navios que trarão o combustível. Todo esse complexo demandaria um investimento de mais de R$ 6 bilhões. No ano passado, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) concedeu as licenças ambientais prévia (LP) para a unidade de regaseificação de GNL e de instalação (LI) para a termelétrica. O governo do Rio Grande do Sul considera o empreendimento estratégico, pois além de aumentar a geração local de energia elétrica, o excedente de gás natural seria uma nova fonte de suprimento desse insumo para o Estado.