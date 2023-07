Ibovespa se descola de NY e sobe 0,45%, após Fed

Mesmo com a elevação da classificação de risco de crédito do Brasil, de BB- para BB, anunciada de pela Fitch, o Ibovespa manteve cautela até a entrevista coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A princípio, animou os investidores a possibilidade de o Fed manter a taxa de juros de referência dos Estados Unidos no nível a que foi elevada nesta quarta-feira, em 25 pontos-base conforme se esperava - ou seja, os Fed Funds poderiam permanecer na faixa de 5,25% a 5,50% na próxima reunião, em setembro.

Depois do intervalo decidido pelo Fed na reunião de junho - quando vinha de 10 elevações seguidas -, a chance de uma nova pausa no processo de aumento dos custos de crédito na maior economia do globo levou os três índices de ações em Nova York a se alinharem então em alta, nas respectivas máximas da sessão. O que impulsionou também o Ibovespa.

Ao fim, o índice da B3 mostrava avanço um pouco mais acomodado, em alta de 0,45%, aos 122.560,38 pontos, no que foi seu quinto ganho diário consecutivo - e agora no maior nível de encerramento desde 9 de agosto de 2021, então aos 123.019,38 pontos.