BNDES Garagem seleciona 45 startups para aceleração em todo o País

Quarenta e cinco startups (empresas emergentes) de todo o País foram selecionadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aceleração em 2023, no terceiro ano do programa BNDES Garagem, desenvolvido pela instituição e executado pelo Consórcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures).

Todas as regiões brasileiras foram contempladas, sendo 51,1% das startups selecionadas são da Região Sudeste; 33,4% do Nordeste; 11,1% do Norte; 2,2% do Sul; e 2,2% do Centro-Oeste. Ao todo, o programa recebeu 1.141 inscrições.

Dentre as 45 startups, 91,1% são lideradas por pessoas diversas em gênero ou raça. Desse total, 80% apresentam diversidade de gênero e 64,4% têm diversidade racial em seus quadros de sócios. Do total de empreendimentos selecionados, seis mostram serviços e soluções voltados exclusivamente para o público feminino, atendendo ao edital que, neste ano, ofereceu pontuação extra para soluções voltadas para mulheres.

"Desde a confecção do programa, já havia a intenção de ter toda essa diversidade. Desde o primeiro edital, a gente vem fazendo iniciativas para atrair o público diverso e essas iniciativas foram evoluindo, amadurecendo", disse o gestor do Consórcio AWL, Felipe Alves. No ano de lançamento do programa, em 2021, foram identificados entre as startups selecionadas 37% de mulheres e 17% de diversidade racial.