Desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero são pautados no Fórum ESG da Indústria

“A gente precisa, enquanto indústria, auxiliar setores governamentais e população em geral e criar produtos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas”, apela o empresário e professor universitário Markus Nakagawa. Ele complementa dizendo que há oportunidades no segmento sustentável para levar empresas que sigam isso como diferencial de mercado. Nakagawa conta que, historicamente, a matéria prima das produções industriais são retiradas do meio ambiente. Agora, por conta destes recursos não serem infinitos e da aproximação do término destes, “é necessário reverter o ciclo e fazer os produtos virarem sustentáveis, que assim tenham impacto positivo para o meio ambiente”.



A fala de Nakagawa ocorreu durante a 2ª edição do Fórum ESG da Indústria, na Fiergs, realizado nesta quarta-feira (26). O evento foi promovido pelo Sebrae e pela Fiergs, que integrou o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e o Conselho de Meio Ambiente da instituição (Codema).



O combate à desigualdade de gênero também teve espaço no palco. “Para atingir a igualdade de gênero é necessário pensar em políticas de cuidado”, argumenta o superintendente do Sesi-RS Juliano Colombo. Ele foi o moderador do painel que tratava do “S” da sigla - social - e que tinha o mote da discussão do fator humano como prioridade estratégica nos negócios. Colombo discorreu sobre o papel das mulheres na economia, explicando que a distribuição desigual do trabalho doméstico não remunerado, com a população feminina se responsabilizando pela maioria, é o principal fator para afastar a força produtiva das mulheres do mercado de trabalho. Assim, segundo ele, empreendimentos devem focar em tudo que envolve as condições de vida dos funcionários - saúde, economia - para aumentar sua lucratividade e o bem-estar de seus trabalhadores.



No mesmo painel, o CEO da Excelsior Alimentos, Luiz Motta, ressaltou o papel da diversidade e da inclusão em companhias. “Ter uma equipe diversa traz ideias diferentes e adiciona novas visões para a empresa”, argumenta. “Eu não quero contratar ninguém igual a mim, queremos pessoas que discordem e que, por isso, somem”, finaliza Motta.

Em relação ao objetivo do evento, o diretor técnico do Sebrae RS, Ayrton Ramos, falou da importância de "desmistificar o conceito do ESG no Rio Grande do Sul para aproximar pequenas empresas a médias e a grandes que servem de âncora na rede de produção”. Ele explica que estas práticas ambientais e sustentáveis devem entrar no modelo de negócios porque representam as tendências de crescimento de mercado para os próximos anos.

Já o coordenador do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, Newton Battastini, entende que organizações que não se preocupam com os três itens que compõem o ESG estão fadadas a perder o seu espaço. Isso ocorre porque, segundo Battastini, os consumidores cobram posicionamentos das empresas. Para os dois diretores, o papel destes seminários é aumentar a consciência do setor empresarial para suas futuras tomadas de decisões.



O evento tem o propósito de fortalecer os setores industriais, com painéis e palestras focados em boas práticas de governança sociais e ambientais. A primeira edição ocorreu em 2022 e tinha como principal desafio pautar o ESG no setor da indústria. Do ano passado para cá, o número de inscritos triplicou, o que para o Sebrae, significa um aumento da procura e entendimento da relevância do conteúdo. De acordo com a analista de risco ESG do Sebrae RS Kelly Valadares: “essa questão já está em discussões públicas desde os anos 90, é uma frente de mercado que não tem como fugir”.

Explicando o conceito



O termo ESG, então, significa ações que negócios podem tomar para priorizar agendas sociais e sustentáveis. Em inglês, é Environmental, Social and Governance ou, traduzido para o português, Ambiental, Social e Governança. A sigla foi cunhada no ano de 2004 pelo Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), com o Banco Mundial para encorajar sustentabilidade, responsabilidade social e corporativa em companhias.