Construção de porto em Arroio do Sal depende de liberação do Ibama

Em edital divulgado no Diário Oficial da União de segunda-feira (24), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) autorizou a construção e a exploração de um porto em Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. Conforme o documento, as companhias interessadas terão 30 dias para enviar propostas.

A empresa escolhida por um grupo de investidores para executar o projeto, a DTA Engenharia, estima que a construção deve levar 24 meses. De acordo com a empresa, o primeiro navio deve atracar no porto até 2026.

O projeto inicial contempla um terminal de uso privado do tipo onshore, com capacidade estimada de recebimento de 40 mil toneladas. Além de incluir um calado inicial de 17 metros que permitirá a recepção de embarcações de grande porte, a exemplo dos cruzeiros marítimos. A estimativa é que sejam investidos R$ 6 bilhões, por meio da iniciativa privada.

A próxima etapa será a liberação da licença ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). Depois disso, a construção deve ocorrer em 24 meses e o primeiro navio deve atracar no porto em 2026.

Para o defensor e incentivador do novo empreendimento, o senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), a publicação representa um passo importante em direção ao desenvolvimento do Estado. “O novo porto irá transformar a realidade da região e trará benefícios comerciais, turísticos e muito emprego para o nosso Rio Grande”, ressalta.

O presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Porto Meridional na Assembleia Legislativa, o deputado Issur Koch (PP), comemorou a publicação do edital. "Essa etapa era considerada fundamental para a obra. Ou seja, a partir de agora, o novo porto tem a chancela da Antaq de que a obra é viável e o projeto está pronto para seguir em frente. A notícia é fantástica para o Litoral Norte e, sobretudo, para a logística do Rio Grande do Sul", enfatizou Issur através de nota publicada no site da AL.