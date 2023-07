Conectividade e cidadania são debatidas em evento

Com a expectativa de que um dia a internet se torne um serviço de acesso amplo, como água e luz, o poder público busca soluções eficazes para diminuir a desigualdade digital no Rio Grande do Sul. A secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, e a presidente da Procempa, Letícia Batistela, acreditam em ações conjuntas para atender os cidadãos gaúchos.

As duas participaram da edição do Menupoa, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) nesta terça-feira (25), que teve como pauta os desafios e as soluções para ampliar a conectividade e melhorar a vida das pessoas.

Após um minucioso mapeamento para definir estratégias para todo território gaúcho, a pasta estadual dividiu o processo em quatro principais pilares: educação, experiência do cidadão, transformação digital do pequeno empreendedor e agrodigital.

"Os projetos são transversais, pois além de garantir às crianças o engajamento tecnológico, acreditamos que essas ferramentas sejam úteis tambem na melhoria da saúde, do comércio e da agricultura", aponta Lisiane.

Em nível municipal, Letícia destaca que o primeiro passo foi garantir conectividade de qualidade em 100% das escolas municipais. Seguindo essa linha, a presidente da Procempa destaca o programa Territórios Inovadores, que tem como propósito garantir Internet de qualidade para comunidades e loteamentos, "levando também a capacitação e computadores a esses locais".

A dirigente destaca ainda que a estrutura já foi implementada no morro da cruz e o próximo passo é chegar em Santa Terezinha. A ideia, segundo Leticia, é ir mais além: "Estamos trabalhando para que, a partir do inicio do loteamento, já se tenha Internet de qualidade. Nisso, incluimos também os tereitorios ruais e áreas quilombolas".