Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após China prometer mais estímulos

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 25, após líderes da China prometerem mais apoio para sustentar a segunda maior economia do mundo, que vem dando sinais de desaceleração nos últimos meses. Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 4,10% em Hong Kong, a 19.434,40 pontos, enquanto o Kospi avançou 0,30% em Seul, a 2.636,46 pontos, também na esteira de dados de crescimento da Coreia do Sul, e o Taiex subiu 0,97% em Taiwan, a 17.198,89 pontos.Na China continental, os mercados tiveram ganhos expressivos: o Xangai Composto mostrou alta de 2,13%, a 3.231,52 pontos, e o Shenzhen Composto, de 2,19%, a 2.048,15 pontos. Na segunda-feira, o Politburo, principal órgão decisório da China, prometeu lançar uma série de medidas para ajudar a economia, com incentivos às vendas de imóveis e outros setores em dificuldades, mas sem fornecer detalhes dos novos estímulos.O anúncio veio uma semana após dados oficiais mostrarem que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu bem menos do que o esperado no segundo trimestre. Exceção na região asiática, o japonês Nikkei registrou ligeira baixa de 0,06% em Tóquio hoje, a 32.682,51 pontos, à medida que o fraco desempenho de ações de tecnologia e de farmacêuticas se sobrepôs aos ganhos de papéis de montadoras e bancos.Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, em meio a uma recuperação de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,46% em Sydney, a 7.339,70 pontos.