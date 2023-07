Embaixador da Índia destaca oportunidades de negócios com o RS

Nícolas Pasinato

Nesta segunda-feira (24), a Fiergs promoveu o evento que debateu a relação comercial entre Índia e Rio Grande do Sul e as oportunidades de crescimento de negócios bilaterais entre esses dois mercados. O encontro contou com a presença do presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, do embaixador da Índia no Brasil, Suresh K. Reddy e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. O embaixador da Índia no Brasil destacou Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como cidade e estado mais dinâmicos em negócios do Brasil. Ele apresentou o que batizou de “uma nova Índia” e chamou atenção para um levantamento da Goldman Sachs que coloca a Índia como a segunda maior potência econômica em 2075, atrás somente da China. Segundo Reddy, em um país cuja economia se encontra em plena expansão, há uma janela de oportunidades que não deve ser perdida pelo empresário brasileiro.O embaixador cita grandes multinacionais indianas, como a Tata e a Mahindra, esta última com uma fábrica de implementos agrícolas instalada em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, como exemplos de indústrias tecnológicas e que têm unidades no Brasil. Atualmente, segundo ele, o país investe muito em infraestrutura e conclui 35 quilômetros de estradas asfaltadas diariamente. Será, segundo ele, US$ 1,4 trilhão a ser gasto em infraestrutura nos próximos cinco anos. "O gasto de investimento de capital está aumentando, acentuadamente, pelo terceiro ano consecutivo em 33%, para US$ 122 bilhões, o que representaria 3,3% do PIB", pontuou. Reddy disse que a Índia tem deficiência em madeira e que dos US$ 2,27 bilhões importados mundialmente, apenas US$ 75 milhões vêm do Brasil. Ele lembrou também de outros produtos bastante adquiridos pela Índia, como talheres e frutas frescas, cuja participação brasileira é mínima e há condições de ser ampliada.No discurso de abertura, Petry ressaltou que, em 2022, a corrente de comércio (soma entre o volume de exportações e importações) entre o Brasil e a Índia superou os US$ 15 bilhões, um incremento de 31,4% na comparação com o ano anterior. Nas trocas com o Rio Grande do Sul, a corrente ultrapassou os US$ 917 milhões, uma elevação de 90,8% sobre o ano 2021. Petry pontuou que a Índia é o 10º destino das exportações brasileiras, e o quinto país de origem das importações. Em relação ao Rio Grande do Sul, é o quinto maior comprador de produtos gaúchos e o 12º nas vendas para o Estado. "O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior volume de investimentos da Índia, destacando-se a empresa Mahindra do Brasil que atua no segmento de implementos agrícolas. Isso demonstra o potencial de parcerias indianas com o nosso Estado", ressaltou. Ele também saiu em defesa de uma consolidação de um acordo de comércio preferencial estabelecido entre o Mercosul e a Índia. “ A expansão do escopo deste instrumento, vigente desde 2009, certamente irá estimular o setor industrial de ambos os países”, pontuou.