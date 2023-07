Rio Grande do Sul tem concursos abertos com vagas de até R$ 21,5 mil

Com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, o Rio Grande do Sul tem, pelo menos, 11 concursos com inscrições abertas. Os salários variam de R$ 1.054,89 a R$ 21,5 mil, e as oportunidades são para diversas localidades do Estado.

Destaque para os editais da Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), que foram publicados na semana passada, para selecionar candidatos a cargos técnico-administrativos de nível médio e superior. As inscrições para ambas as seleções estarão abertas entre os dias 1º e 31 de agosto pelo site de concursos do instituto.

O valor da inscrição é de R$100,00 para os cargos de nível superior e de R$ 65,00 para os de ensino médio. São 21 vagas distribuídas nos municípios de Camaquã, Jaguarão, Passo Fundo, Pelotas, Sapiranga e Santana do Livramento.