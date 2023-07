Prefeitura anuncia "Feirão Digital" para micro e pequenos empreendedores

A prefeitura de Porto Alegre, através do seu site, informa a realização, no dia 29 de julho, do “Feirão Digital – a tua empresa na Internet”. A ação ocorre no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga.

dia 27 de julho.



O evento ocorre em um único dia e tem 500 vagas, com mais de 50 oficinas, cursos, palestras e mentorias ministradas simultaneamente, que irão explorar todo o potencial do empreendedorismo digital, com o objetivo de gerar vendas e fidelizar clientes.



Principais temas abordados:



•Como aproveitar as oportunidades de um marketplace - Case Magalu - Anne Silva

•Como fazer anúncios no Google, Instagram e Facebook - Alan Costa

•Como trabalhar as redes sociais da sua empresa - Vitória Santos

•Usando Whatsapp para atender e vender - Fahen Carvalho

•Como usar ferramentas gratuitas para criar postagens - Ari Luz (Nestlé)

•Como fazer estratégias e planejamento de marketing digital - Patrick Paes (Paes Digital)

•Como usar e vender pelo tiktok - Luiza Katrein

•Como montar o mkt da sua empresa - Jonas Esteves

•Usando todo potencial do Linkedin para fazer negócios - Poli Lopes

•O que gera consumo nas pessoas? - Rafael Guerra (Unimed Porto Alegre)

•Sobre Finanças para pequenos negócios - Jéssica Trindade

•Como usar Live Commerce para vender - Fabi Rittes



O Feirão Digital também contará com a presença da Sala do Empreendedor. No espaço, serão oferecidos serviços e orientações sobre licenciamento, abertura e formalização de negócios, acesso ao microcrédito e informações sobre o Tudo Fácil Empresas.



Inscrições até: 27 de julho de 2023

Feirão: 29 de julho de 2023

Credenciamento: A partir 8h30min

Horário: 9h às 18h

Local: Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga - Rua Alberto Hoffmann, 285 - Restinga