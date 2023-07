Receita libera terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023 estará disponível para consulta nesta segunda-feira, a partir das 10h. A previsão é que mais de 5,6 milhões de contribuintes sejam beneficiados. De acordo com a Receita Federal, terão prioridade os idosos, aqueles com deficiência ou doença grave e quem optou pela declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via Pix. Também estão na lista contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março deste ano.

“Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. Lá a pessoa pode inclusive consultar a situação de sua declaração e buscar a retificação, caso haja pendências. Para fazer a consulta a pessoa deve acessar o site gov.br/receitafederal , clicar eme depois em. Lá a pessoa pode inclusive consultar a situação de sua declaração e buscar a retificação, caso haja pendências.

Outra forma de fazer a consulta é baixar o aplicativo da Receita Federal. Se por algum motivo o crédito não for depositado, o contribuinte tem um ano para pedir o resgate no Banco do Brasil. É só acessar o site bb.com.br/irpf e ler as instruções. As informações são da Agência Brasil.