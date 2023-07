Fluxo estrangeiro derruba dólar a R$ 4,78

Após oscilar em margem estreita durante a semana, entre R$ 4,7857 e R$ 4,8088 no fechamento, o dólar à vista encontrou impulso para um movimento mais intenso na sexta-feira, e cedeu 0,47% em relação ao real, a R$ 4,7805. A queda foi balizada pelo ingresso de fluxo estrangeiro, sobretudo relacionado a operações de carry trade, em meio à alta das commodities e ao anúncio de estímulos à economia da China.

Isso levou a divisa não apenas a cair na sessão, como também a apagar os ganhos semanal e mensal. Assim, encerrou a semana em baixa de 0,30% e, no mês, recua 0,19%. Fora por uma alta pontual, que a levou à máxima de R$ 4,8253 ( 0,47%) ainda no primeiro minuto de negócios, passou a maior parte do dia em queda, até o vale de R$ 4,7615 (-0,86%) - a quinta menor mínima intradia do ano.

Segundo profissionais do mercado, a entrada de fluxo estrangeiro no País puxou a queda do dólar em relação ao real em meio à agenda fraca no exterior e aqui. Essa baixa contrariou a alta da moeda americana em relação a pares fortes - o índice DXY avançou 0,18%, a 101,059 pontos - e a outras moedas emergentes, como o peso mexicano ( 0,60%), e ligadas a commodities, a exemplo do dólar australiano ( 0,75%).

O chefe de câmbio da Trace Finance, Evandro Caciano, afirma que o aumento dos preços de commodities e o anúncio de estímulos do governo chinês ao consumo de automóveis e eletrônicos serviram como catalisador para atrair dólares. Às vésperas da decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima quarta-feira, investidores aproveitam para fazer operações de carry trade aproveitando o alto juro real brasileiro, explica.

Para o diretor de produtos de câmbio da Venice Investimentos, André Rolha, o fluxo estrangeiro de dólares para o Brasil explica a queda do dólar e está relacionado não apenas a operações de carry trade, como também a fluxo comercial e a operações na Bolsa e em derivativos. O especialista afirma que a redução das apostas contrárias ao real também parece ter dado suporte à moeda brasileira.

"O mercado está convencido de que o novo suporte técnico, de R$ 4,75, está próximo e sabe que, se furar o R$ 4,75, o dólar pode ir até R$ 4,69. Isso vem aumentando as apostas compradas em relação ao real, as posições vendidas acabam diminuindo. Esses fatores técnicos colaboram com a valorização mais forte do real", diz Rolha.

Em dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa retomou a linha de 120 mil pontos, que costuma ser associada a uma região de resistência a ser superada para que o índice busque novas máximas no ano. Em fechamento, a marca de 120 mil não era vista desde 21 de junho, quando o índice de referência da B3 assinalou o maior nível de encerramento desde 4 de abril de 2022. Na sexta-feira, oscilou de 118.085,75 a 120.372,77, saindo de abertura aos 118.090,40 pontos. Ao fim, mostrava alta de 1,81%, aos 120.216,77 pontos, no positivo pelo segundo dia, com giro a

R$ 24,2 bilhões na sessão.

Na semana, o Ibovespa acumulou ganho de 2,13%, após perda de 1,00% ao longo da anterior. No mês, o índice avança 1,80%, com alta no ano a 9,55%. A última sessão da semana foi de ganhos bem distribuídos pelas ações e os setores de maior peso no Ibovespa, com destaque para o financeiro, onde o avanço chegou a 3,27% (Bradesco PN) no fechamento do dia.

As commodities também foram bem na sexta-feira, com Petrobras em alta perto de 2% (ON 1,83%, PN 1,89%), à frente de Vale (ON 0,61%). Na sessão, as ações com exposição ao ciclo doméstico, como as de consumo (ICON 1,96%), andaram mais do que as correlacionadas a preços e demanda externos, como as de materiais básicos (IMAT 0,24%).

Na ponta do Ibovespa no fechamento, destaque para Azul ( 8,82%), Gol ( 7,56%), Via ( 6,84%), Magazine Luiza ( 4,14%) e Soma ( 3,88%). No lado oposto, apenas Gerdau (PN -1,09%) e Gerdau Metalúrgica (PN -0,62%), as duas únicas ações da carteira Ibovespa a encerrar a sessão em baixa. "O mercado está à espera dos balanços e as siderúrgicas tendem a sofrer um pouco mais porque, em termos de volume, os dados de produção, de vendas e de consumo estão mais fracos", diz Rafael Passos, analista da Ajax Asset.