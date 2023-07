LATAM transporta 36 mil passageiros no primeiro ano da rota Porto Alegre-Lima

Antes de fechar o primeiro ano de atuação, a Latam já atingiu a marca de 36 mil passageiros transportados entre Porto Alegre e Lima. No final de julho, a companhia completa 312 voos diretos entre o Rio Grande do Sul e a capital peruana com ocupação próxima a 70%.

A empresa opera hoje três voos semanais nesta rota, em aeronaves Airbus A319 (capacidade para 12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy) ou Airbus A320 (capacidade para 8 passageiros em cabine Premium Economy e 168 em Economy). O voo tem duração média de 5h25, com duas opções de horários: às segundas, quintas e sábados às 7h20 (hora local) de Porto Alegre, e aos domingos, quartas e sextas às 23h50 (hora local) de Lima.

Essa é a segunda rota internacional da empresa a partir da capital gaúcha, depois de Porto Alegre-Santiago. Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, "Porto Alegre é uma importante cidade-foco dos investimentos da LATAM e conectá-la com o exterior de forma direta é uma forma de fomentar mais negócios e turismo no sul do Brasil de maneira mais rápida e acessível para mais pessoas".

A companhia transporta anualmente no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros no mercado doméstico e 3 milhões no internacional. São 700 voos por dia em média no País, sendo 650 operações domésticas e 50 internacionais.