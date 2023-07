Mesmo com estiagem, cooperativas estimam safra de soja maior que dado oficial do Estado

O Rio Grande do Sul colheu nesta safra 2022/2023 cerca de 14 milhões de toneladas de soja, estimam produtores gaúchos - 1,5 milhão a mais do que a projeção da Emater-RS (12.525.882 toneladas). O valor superior é um consenso entre as principais cooperativas e associações do agronegócio no Estado. No entanto, esse resultado representa 9 milhões de toneladas a menos do potencial gaúcho, que é de 23 milhões de toneladas, segundo a FecoAgro RS. O motivo da quebra de safra, assim como no ciclo anterior, foi a estiagem.Das cerca de 14 milhões de toneladas colhidas, a indústria já esmagou, aproximadamente, 4,4 milhões. Entre janeiro e junho deste ano, também foram movimentados mais de 2,7 milhões de toneladas de soja em grãos pelo Porto de Rio Grande. Porém, parcela significativa deste escoamento veio de outros estados, devido ao volume recorde colhido no Brasil: 155 milhões de toneladas.Diante desse cenário, as cooperativas ouvidas pelo JC concordam que cerca de 6 milhões de toneladas da commodity ainda estão estocadas no Estado, aguardando exportação - o que pode, ou não, acontecer neste ciclo. Ou seja, aproximadamente 43% da soja produzida no RS ainda não foi escoada.A projeção é que mais 4 milhões de toneladas sejam esmagadas até o final de 2022 no Estado. Então é provável que haja estoque de passagem para o próximo ano - algo em torno de 2 milhões de toneladas.Segundo as fontes ouvidas pela reportagem, o escoamento da produção depende de diversas variáveis que repercutem sobre os preços do bushel de soja. "Os principais fatores são a seca nas áreas de plantação da cultura nos Estados Unidos e os conflitos no Leste Europeu. Demais questões geopolíticas também influenciam na flutuação, como a cotação do petróleo", diz o diretor de produção agrícola da Cotripal, João Carlos Pires.A expectativa de produtores pela alta de preço se dá em razão de que 57% da área de soja americana ainda apresenta algum nível de estiagem, o que pressiona a condição das lavouras e reduz potencial produtivo. Outro ponto é a saída da Rússia do acordo para exportações ucranianas pelo Mar Negro, “que também deve continuar impulsionando os preços da soja (óleo de soja), já que gera impactos no óleo de girassol”, diz Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio.No entanto, o mercado vem lendo que dificilmente o preço da saca de 60 quilos de soja voltará ao patamar de R$ 200,00, como ocorreu após a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, salienta o consultor da Agrodex, Diogo Moreira. “A partir de outubro deste ano, é possível que o preço da saca supere os R$ 155,00 no Brasil, em razão da menor oferta”, projeta Moreira.Atualmente, o preço da saca no Brasil está em R$ 136,00. Mas já esteve em R$ 121,00 no primeiro trimestre do ano, em razão do alto volume produzido neste ano. Segundo Sergio Luis Feltraco, diretor executivo da FecoAgro-RS, após duas quebra de safras consecutivas no Estado, não é o momento de os produtores rurais condicionarem suas vendas ao preço da saca. "O produtor precisa analisar pela oportunidade de troca da produção pelos insumos que ele vai precisar para o próximo ciclo, e que estão, neste momento, com preços melhores", diz Feltraco.Outro ponto que pressiona o escoamento da soja armazenada no Estado é a falta de espaços físicos, em razão das safras de milho e trigo, diz Maria Flávia Tavares, doutora em agronegócio e diretora da MFT Consultoria."Se o preço da saca de soja cobre o custo dele e dá uma certa margem, está na hora dele vender", afirma Maria Flávia. Ela também explica que, diante das duas últimas estiagens e da flutuação da cotação, uma saída para o produtor é gerenciar seus riscos via contratos futuros de soja na B3, a Bolsa de Valores brasileira. “Por exemplo, fazer o Hedge no mercado futuro de soja é uma maneira de mitigar prejuízos”, acrescenta.