Programa Desenrola Brasil é isca para golpes na internet

Tão logo foi lançado, na segunda-feira (17), o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil passou a ser chamariz para golpes na internet. Embora o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) afirme não ter recebido nenhuma denúncia no Centro de Apoio do Consumidor e na Promotoria do Consumidor de Porto Alegre (que também cuida de denúncias de cunho estadual), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta aos usuários buscarem apenas os canais oficiais das instituições financeiras e tomar cuidado redobrado com boletos encaminhados.

Segundo a entidade, as fontes seguras de negociação são as agências, o internet banking os aplicativos bancários. No caso de entrar no site, é necessário que o cliente digite ele próprio o endereço da instituição financeira, evitando entrar em links recebidos por aplicativos de mensagens, de redes sociais (isso inclui os patrocinados disponíveis em sites de busca).

“Faça você mesmo o contato com o seu banco. Fique atento para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas”, salienta o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini.

A Federação lembra, ainda, que somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o cidadão pode ter os valores debitados de sua conta, nas datas acordadas. Se a cobrança for feita em boleto, é importante checar na hora do pagamento se o mesmo está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência.

O sinal de alerta dos brasileiros deve estar constantemente ligado nesse sentido, pois o Brasil é líder global em fraudes aplicadas a partir de links falsos. De acordo com relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky, divulgado na terça-feira (20), o País teve 76 mil ataques identificados pela companhia em 2022 – destes, 10% ocorreram em falsos canais bancários. Por meio deste crime (conhecido no meio como phishing), os estelionatários furtam dinheiro e informações pessoais, que posteriormente são usados em compra online, criação de contas-laranja, entre outros crimes.

Apesar das tentativas de fraudes, a Caixa Econômica Federal informou que, nesta primeira fase, já havia limpado o nome de 225 mil pessoas com dívidas até quarta-feira (19). Nos dois primeiros dias de operações, o banco público renegociou 10 mil contratos de pessoas inadimplentes – sendo 90% dos contratos liquidados com descontos por menos de R$ 2 mil. Cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado eram as principais causas de endividamento dos brasileiros.

Por nota, o MPRS informou que está acompanhando a situação dos programas Desenrola e do Descomplica (a ser anunciado na próxima semana). O texto também indica “às pessoas que, por ventura, sofrerem golpes ou se sentirem lesadas se alguma forma a realizarem denúncias por meio do site oficial do órgão, procurar a Promotoria de Justiça da sua cidade ou se dirigir a Polícia”.



Conheça o programa

Voltado para a renegociação dos débitos bancários com condições especiais, o Programa Desenrola Brasil está disponível para clientes que tenham renda mensal superior a dois salários-mínimos e menor que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no Cadastro Único do Governo Federal (integrantes da Faixa 2). Serão beneficiadas dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022.

As pessoas incluídas na Faixa 1 do Desenrola Brasil, que engloba a maior parte dos beneficiários do Programa e inclui aqueles que têm dívidas de até R$ 5 mil, renda mensal de até dois salários-mínimos ou estão incluídas no Cadastro Único do Governo Federal, poderão se inscrever no Programa em setembro, quando entrará em operação uma ampla plataforma na internet de negociações de dívidas bancárias e não bancárias, como serviços públicos e lojas.

Além disso, todo cidadão beneficiado pelo Desenrola Brasil e que tenha uma dívida com algum banco participante no valor total de até R$ 100,00, terá suspensa a negativação desta dívida automaticamente ao aderir ao Desenrola.



Dicas de segurança para diferenciar sites legítimos de falsos

1. A principal dica é: verifique atentamente o endereço do site. Muitas vezes, o golpista usa domínios com grafia parecida com a empresa pela qual ele está tentando passar

2. Nunca clique em links em e-mails, SMS, WhatsApp ou resultado de site de busca. Digite o endereço da empresa direto no navegador

3. Verifique o layout – se há erros de grafia, uso excessivo de maiúsculas ou caracteres especiais, layout mal formatado

4. Cuidado com selos de segurança– em alguns casos, o golpista usa de elementos visuais que passam confiança como selos de segurança



Fonte: Febraban