Índice de confiança da indústria gaúcha aumenta, mas empresários seguem pessimistas

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS), pesquisa divulgada nessa terça-feira (18) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), cresceu pelo segundo mês consecutivo em julho, algo que não ocorria desde setembro de 2022. Passou de 47,6 para 49 pontos, o maior patamar do ano. Apesar disso, o ICEI-RS, que varia de zero a cem pontos, por continuar abaixo dos 50, mostra os empresários gaúchos ainda sem confiança, situação mantida desde novembro de 2022.

reticente em relação à economia brasileira por causa das elevadas taxas de juros, da incerteza e do baixo nível da demanda doméstica”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.



O avanço do ICEI-RS este mês refletiu a expansão de todos os componentes, enquanto a falta de confiança deveu-se à avaliação ainda negativa do cenário econômico nacional, tanto o atual quanto o futuro. O Índice de Condições Atuais cresceu de 41,4, em junho, para 42,5 pontos, em julho. O resultado abaixo de 50 indica piora das condições dos negócios, enquanto o aumento expressa uma avaliação menos negativa. Da mesma forma, o Índice de Condições da Economia Brasileira aumentou de 36,7 para 37,9 pontos no período. A proporção de empresas que consideram as condições da economia brasileira piores diminuiu de 52,5%, em junho, para 50%, em julho, enquanto 42,1% não percebem alteração. Eram 41,5% no mês passado. Somente 7,9% percebem melhora, percentual que era de 6% em junho. O Índice de Condições Atuais das Empresas, por sua vez, cresceu de 43,8 para 44,8 pontos.



