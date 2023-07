Rodada de negócios conecta micro e pequenas empresas da indústria de alimentos

MPEs gaúchas que querem atuar como fornecedoras de grandes players do mercado têm até o próximo dia 01/08 para garantir presença no Projeto Comprador Digital - Indústria de Alimentos da Mercopar 2023. Podem participar empresas que atuem na prestação de serviços ou no fornecimento de peças para plantas industriais do segmento nas áreas de manutenção, automação, ferramentaria, logística, movimentação de carga, entre outras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Portal de Negócios do Sebrae RS. A rodada acontece dia 16/08.Uma das principais ferramentas de geração de negócios da feira, a iniciativa busca fomentar oportunidades no período pré-evento, que ocorre em outubro, em Caxias do Sul. No ano passado, considerando as rodadas digitais realizadas no período pré-feira e todas as agendas realizadas durante os quatro dias da Mercopar, o Projeto Comprador realizou 3918 reuniões, aproximando 242 grandes empresas nacionais e de países como Guatemala, Equador, Colômbia, México, Costa Rica e República Dominicana a 896 MPEs nacionais dos estados de RS, SC, PR, SP e MG.