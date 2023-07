Bolsas da Ásia fecham em baixa, ainda pressionadas por dados chineses fracos

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (18) à medida que dados econômicos fracos da China seguiram pesando no sentimento.Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.197,82 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,26%, a 2.042,37 pontos.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng liderou perdas ao retornar de um feriado, com queda de 2,05% em Hong Kong, a 19.015,72 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,43% em Seul, a 2.607,62 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,61% em Taiwan, a 17.227,91 pontos.Também na volta de um feriado, o japonês Nikkei contrariou o viés negativo da região asiática, com avanço de 0,32% em Tóquio, a 32.493,89 pontos.O mau humor predominou após o desempenho pior do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) chinês no segundo trimestre levar vários analistas a revisar para baixo suas projeções de crescimento para a segunda maior economia do mundo em 2023. O Citi, por exemplo, cortou sua previsão de 5,5% para 5%, argumentando que a meta da China de crescer "cerca de 5%" este ano está agora em risco. Outros indicadores, como os de vendas no varejo, também alimentaram preocupações sobre o ritmo da recuperação chinesa, que perdeu força nos últimos meses.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia seguido, uma vez que ações ligadas a commodities mantiveram a fraqueza vista na esteira dos últimos dados chineses. O S&P/ASX 200 caiu 0,20% em Sydney hoje, a 7.283,80 pontos.