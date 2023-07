Região Sul tem aumento de mais de 20 vezes nas vagas de emprego em julho

O mercado de trabalho na região sul do Brasil está aquecido. Pelo menos é isso que mostram os dados do Pandapé, software de RH da plataforma Infojobs. Conforme a ferramenta, o número de vagas anunciadas na região aumentou mais de 2.000% em julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Rio Grande do Sul foi o destaque com quase metade das vagas da região, seguido por Paraná (29%) e Santa Catarina (23%).

Os setores que mais ofereceram oportunidades foram: Comercial/Vendas (35%), Administração (7%), Logística (7%) e Alimentação/Gastronomia (5%). A maioria das vagas foi para o nível hierárquico operacional (36%), seguido de auxiliar (13%) e consultor (10%). O tipo de contrato mais comum foi o de efetivo (75%), e o modelo de trabalho predominante foi o presencial (93%).



Para Ana Paula Prado, CEO do Infojobs, o aumento expressivo das vagas no Sul reflete a retomada da economia após os impactos da pandemia de Covid-19. “Estamos vendo uma recuperação gradual e consistente do mercado de trabalho em todo o país, mas especialmente no Sul do País, que tem uma forte vocação para o agronegócio, indústria e o comércio. Esses setores foram os que mais sofreram e precisaram realizar diversas mudanças para se reinventar”, afirma.



A executiva também destaca que a região tem uma alta demanda por profissionais qualificados e atualizados, especialmente nas áreas de tecnologia, engenharia e saúde.