Concursos com inscrições abertas oferecem mais de 650 vagas no Rio Grande do Sul

Com salários que chegam a R$ 21,5 mil, o Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para concursos que somam mais de 600 postos de trabalho. Entre os destaques, as seleções lançadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O processo seletivo visa ocupar 7,5 mil vagas temporárias (368 no RS), das quais 6,7 mil são para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (com salário de R$ 1.387) e 806 para Supervisor de Coleta e Qualidade (com remuneração de R$ 3.100).

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até 19 de julho, com provas previstas para o dia 17 de setembro. Há uma taxa de inscrição de R$ 42,20, mas é possível solicitar isenção do valor — isto é, caso faça parte dos grupos especificados no edital.