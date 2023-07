Prefeitura de Porto Alegre assina termo de permissão de uso de imóvel para associação comercial

O prefeito Sebastião Melo, acompanhado de secretários municipais, assinou neste sábado (15) o termo de permissão de uso de próprio municipal para a Associação dos Adquirentes do Loteamento Residencial Jardim das Figueiras, entidade que representa 24 pequenos comerciantes do bairro Chapéu do Sol. A cerimônia ocorreu no bairro Hípica. A cessão do imóvel da prefeitura viabilizará a realocação de diversos pontos comerciais de pequeno porte que funcionam no bairro Chapéu do Sol para o novo endereço na rua Marcelo Santos, 101. A mudança garantirá aos pequenos comerciantes a manutenção das suas atividades na própria comunidade onde já comercializam produtos e serviços nas áreas de alimentação, vestuário, bazar, beleza. O termo de permissão prevê o uso gratuito do espaço por 24 meses.O prefeito ressaltou que a prefeitura precisa ter um olhar especial para gerar desenvolvimento e renda nas comunidades. Segundo a presidente da Associação dos Adquirentes do Loteamento Residencial Jardim das Figueiras, Tayna Cristine Lopes, a prefeitura tem contribuído muito para o desenvolvimento da comunidade. “Queremos agradecer de coração pelo apoio”, destaca. O projeto social é focado nas ações de desenvolvimento do comércio local na área de serviços, alimentação e vestuário, reuniões comunitárias, encontros, palestras, cursos para desenvolvimento econômico e apoio social, além de ser um espaço para incentivo e apresentações culturais.O secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, observou que o ato celebra o incentivo da prefeitura ao empreendedorismo local. “Na Smap, realizamos uma gestão patrimonial sensível ao interesse público. Neste caso temos a manutenção de uma atividade econômica vital para os pequenos comerciantes e importante para a comunidade do Chapéu do Sol e arredores”, garante.Também estiveram presentes os secretários municipais de Serviços Urbanos (Smsurb), Marcos Felipi, de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, Extraordinário de Modernização e Gestão de Projetos (Smges), Alexandre Borck, de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, o adjunto de Administração e Patrimônio, Richard Dias, o vereador Carlos Comassetto, líderes comunitários e empreendedores locais.