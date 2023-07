Aperto fiscal prometido por Lula pode ser maior que o de Temer

O ajuste fiscal prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu ministro Fernando Haddad (Fazenda) pode significar uma restrição maior do que a observada sob a vigência do teto de gastos, regra fiscal criada no governo Michel Temer (MDB) e que foi alvo central das críticas do PT nos últimos anos.

O quadro é indicado em projeções econômicas do próprio governo. Entre 2023 e 2026, a previsão é reduzir a despesa primária de 19,1% para 17,7% do PIB (Produto Interno Bruto), indica o PLDO (projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024, elaborado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento e enviado em abril ao Congresso Nacional.

Ainda há dúvidas no mercado sobre a capacidade de cumprir o ajuste prometido, mas, se realizada, a queda de 1,4 ponto percentual do PIB é maior do que a redução de 0,4 ponto observada no indicador num mesmo horizonte de quatro anos, entre 2016 (ano-base do teto de gastos) e 2019. No período, a despesa como proporção do PIB saiu de 19,9% para 19,5%.

As estimativas futuras podem oscilar com diferentes premissas de crescimento, inflação ou ritmo de gastos. Em relatório mais recente, divulgado neste mês, o Tesouro Nacional previu uma queda da relação entre despesa e PIB de 19% neste ano para 18,1% ao fim do mandato do governo de Lula.

Mesmo com variações nos números, economistas avaliam que as metas traçadas por Haddad podem se mostrar mais ambiciosas do que o obtido sob o teto.

Se para o mercado essa pode ser uma demonstração positiva de rigor do novo arcabouço fiscal, a constatação pode criar problemas políticos para o ministro da Fazenda, que volta e meia é alvo de fogo amigo do PT ao defender medidas de ajuste nas contas.

No diagnóstico dos economistas, o aperto sinalizado pelas projeções não está no desenho do novo limite de gastos --que é mais flexível do que o teto, ao permitir um crescimento das despesas acima da inflação entre 0,6% e 2,5% ao ano--, mas nas metas fiscais arrojadas.

Definidas pelo ministro e apresentadas em entrevista a jornalistas no fim de março, elas preveem sair de um rombo de até 1% do PIB neste ano para um déficit zero já em 2024. Em 2026, o objetivo é alcançar um superávit de 1% do PIB (algo como R$ 134 bilhões, segundo parâmetros atuais). Desde a apresentação dos números, agentes do mercado têm questionado a real capacidade do governo de entregar esses objetivos.

Diferentes interlocutores do Executivo reconhecem que o ajuste imposto pelas metas de primário pode ser mais duro do que se admite publicamente. Essas pessoas avaliam que o quadro pode colocar Haddad diante de um dilema: bancar a briga com setores do governo e do partido para manter as metas ou arriscar a credibilidade da equipe econômica flexibilizando os objetivos da política fiscal e aderindo a um processo mais lento de reequilíbrio das finanças públicas. Os primeiros indícios públicos desse desafio surgiram no Relatório de Projeções Fiscais do 1º semestre, publicado pelo Tesouro Nacional.

Em 87 páginas, o órgão listou uma série de condições nada triviais para assegurar o cumprimento do alvo da política fiscal, que incluem turbinar a arrecadação com R$ 162,4 bilhões em receitas permanentes, contingenciar entre R$ 56 bilhões e R$ 76 bilhões ao ano e mexer em vinculações que, a partir de 2024, resultarão em crescimento acelerado de despesas em saúde e educação -achatando as demais áreas.

A necessidade de bloquear despesas para respeitar a meta é justamente uma das possíveis causas para a queda da relação despesa/PIB ao longo dos anos, a despeito da permissão no arcabouço para o crescimento real dos gastos. Isso significa que o governo terá espaço sob o limite, mas não poderá gastar para evitar o descumprimento dos objetivos traçados. Os bloqueios devem recair sobre gastos de custeio e parte dos investimentos.

"Quem está ditando a velocidade do ajuste é a meta do Haddad, que quer sair de um déficit de 1,3% do PIB neste ano, nas nossas estimativas, para um superávit de 1% em 2026. Isso dá um ajuste de 2,3% do PIB em quatro anos", afirma o economista Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal da FGV Ibre. Segundo ele, até mesmo o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, um dos criadores do teto, prometeu na prática um ajuste menor.

"As metas que Haddad está defendendo são ambiciosas, é uma programação fiscal bastante desafiadora", diz Pires. Para ele, embora o governo tenha tido vitórias importantes na busca de novas receitas, há risco de frustração nos resultados.