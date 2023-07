Preço médio da gasolina tem queda de 0,7% na semana

Agência Estado

O preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento de todo o País caiu 0,7%, para R$ 5,63, na semana iniciada no último dia 9, segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana anterior, o preço do insumo foi de R$ 5,67 por litro.A baixa de 0,7% nos valores médios cobrados do consumidor vem depois de uma alta de 5,8% na semana anterior, em função da volta integral da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins sobre o produto. Segundo especialistas, quando o preço sobe nas bombas de forma significativa em curto período de tempo, é comum que recue na sequência em função de ajustes concorrenciais do varejo.Além disso, como os preços nas refinaria da Petrobras ficaram estáveis nas últimas duas semanas, um fator adicional para o recuo dos preços da gasolina nos postos é a queda recente do etanol anidro que, por lei, compõe 27,5% da mistura da gasolina comum.