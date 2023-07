Ibovespa registra queda de 1% na semana

Com piora em Petrobras (ON -2,11%, PN -1,96%) e Vale (ON 0,00%), o Ibovespa acentuou a correção colhendo perda de 1,00% na semana. Dessa forma, mais do que reverteu o leve avanço de 0,69% que havia acumulado no intervalo anterior. Em consolidação nas últimas três semanas, de ontem para hoje o Ibovespa basicamente devolveu o que havia visto um dia antes, dos 119 mil aos 117 mil, retornando ao nível do meio da semana, uns 200 pontos abaixo do patamar em que havia encerrado a segunda-feira, então aos 117,9 mil.

Passado o efeito da aprovação da reforma tributária na Câmara, o Ibovespa não conseguiu acompanhar o sinal positivo de Nova York, após leituras benignas sobre a inflação ao consumidor e ao produtor em junho terem contribuído para reanimar a percepção de que o ciclo de elevação de juros nos Estados Unidos esteja perto de nova pausa, após a reunião do fim de julho. Assim, os ganhos em Nova York, na semana, ficaram entre 2,29% (Dow Jones) e 3,32% (Nasdaq), com o índice amplo (S&P 500) também no positivo, em alta de 2,42% no intervalo.

Na sexta, os índices de NY perderam o sinal único na sessão perto do fim da tarde, com os investidores ponderando alertas de banqueiros de Wall Street quanto a sinais econômicos que sugerem a possibilidade de recessão mais à frente. Dessa forma, Dow Jones encerrou o dia em alta de 0,33%, mas S&P 500 e Nasdaq cederam, respectivamente, 0,10% e 0,18%.

Aqui, o Ibovespa oscilou entre 117.525,54 e 119.328,65 na sexta-feira, em que fechou em baixa de 1,30%, aos 117.710,54 pontos. O giro financeiro se manteve moderado, a R$ 21,5 bilhões. No mês, o Ibovespa segue em baixa de 0,32% e, no ano, avança 7,27%.

Entre os maiores perdedores do dia na carteira Ibovespa, nomes do setor de construção, como Eztec (-4,59%), e do varejo, como Petz (-5,58%), atrás de BRF (-6,71%), Azul (-6,29%) e Gol (-5,88%). Destaque negativo também para Hapvida (-3,95%), Locaweb (-3,83%) e Vibra (-3,74%).

No lado oposto, poucas exceções positivas nesta sexta-feira, em que apenas quatro ações do Ibovespa conseguiram encerrar o dia em terreno positivo. Destaque absoluto para Méliuz ( 13,26%), após relatório do BTG Pactual indicar potencial de 153% de valorização para o papel.

O dólar à vista avançou 0,10% em relação ao real na sexta-feira, a R$ 4,7950, interrompendo a sequência de três dias em queda até a última quinta-feira, mas sem reverter as perdas na semana (-1,46%). Segundo operadores, o ingresso de fluxo estrangeiro manteve a alta da moeda contida, apesar de ganhos mais fortes do índice DXY ( 0,22%) e de quedas próximas de 2% nos preços do petróleo.

Esses vetores opostos levaram a divisa americana a oscilar menos de quatro centavos ante a brasileira entre a mínima de R$ 4,7770 (-0,28%), registrada por volta das 10 horas, e a máxima de R$ 4,8148 ( 0,51%) observada no início da tarde. No horário de fechamento do mercado à vista, o contrato de dólar futuro para agosto era cotado em

R$ 4,8105, em queda de 0,01%, com giro financeiro próximo de US$ 13 bilhões.