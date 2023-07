Os 70 anos da Muraro

Fundada em Flores da Cunha (RS) em 1953, pelo imigrante italiano Ernesto Gaetano Muraro e seu filho Claudio Muraro, a Muraro Bebidas chega aos 70 anos consolidada como referência no seu segmento. Atualmente produz mais de 50 tipos de bebidas de 20 marcas diferentes, entre elas as tradicionais vodka Popokelvis, Taiga e whisky Green Valley. É fornecedora das principais redes varejistas do Brasil, além de exportadora de destilados para mais de 25 países. O diretor Renato Muraro conta que está expandindo novas linhas de engarrafamento e armazenamento que vão ampliar a produção e o faturamento da empresa, investimento de R$ 5 milhões ao longo deste ano.

Leilões imobiliários

Dois em cada cinco brasileiros pretendem adquirir um imóvel em 2023, segundo a imobiliária Quinto Andar. E para quem quer driblar a alta de preços a saída são os leilões, que vendem em média entre 40% e 60% abaixo do valor. Todos os meses são ofertadas centenas de propriedades em todo o País com grandes descontos. E a variedade é imensa, casas, apartamentos, chácaras, salas comerciais e até prédios e terrenos industriais.

Em Nova Petrópolis

A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) reunirá associados, autoridades e convidados na próxima quinta para ouvir o vice-governador Gabriel Souza falar sobre ações estratégicas para Nova Petrópolis. Será no Restaurante Torquês, especializado na gastronomia alemã, a partir das 11h.

Tecido de garrafas pet

A Speedo Multisport está lançando uma coleção 100% sustentável, com tecido feito de matéria-prima reciclada. São quatro modelos de camisetas da coleção Winter 2023, e para cada uma são retiradas do meio ambiente cinco garrafas pet. Hoje, o plástico é o principal poluente dos oceanos. Todas as peças vêm com o selo de certificação internacional Repreve, que garante a autenticidade do fio do tecido.

A poluição dos mares

Segundo a ONG inglesa Ocean Conservancy, há nos mares 150 milhões de toneladas de plástico e outras 8 milhões são jogadas ao ano. Se o descarte não cessar, em 2050 haverá mais plástico que peixes. Além disso, durante o processo produtivo há uma redução da emissão de CO2 para o meio ambiente, menor consumo de água e energia.

Reserva Extra Brut Casa Pedrucci

A Casa Pedrucci, vinícola familiar de Garibaldi, está lançando ao mercado o Casa Pedrucci Reserva Extra Brut, elaborado pelo método champenoise, utilizando as variedades Chardonnay, Riesling Itálico e Pinot Noir, com maturação mínima de 24 meses em garrafa, seguindo sua tradição de oferecer espumantes para todos os perfis de consumo. Segundo o diretor Gilberto Pedrucci, ele se apresenta com muita fineza, elegância e aromas complexos; excelente frescor, cremoso e equilibrado.