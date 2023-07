Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, com ganhos em NY após PPI

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (14) após Wall Street acumular ganhos pelo quarto dia seguido na quinta-feira, em reação a mais um indício de que a inflação nos EUA está desacelerando.Liderando ganhos na Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,43% em Seul, a 2.628,30 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,30% em Taiwan, a 17.283,71 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,33% em Hong Kong, a 19.413,78 pontos.Já os mercados chineses ficaram praticamente estáveis hoje, depois de subirem mais de 1% no pregão anterior: o Xangai Composto teve alta marginal de 0,04%, a 3.237,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ligeira perda de 0,04%, a 2.058,10 pontos.O japonês Nikkei também ficou perto da estabilidade em Tóquio, com modesta baixa de 0,09%, a 32.391,26 pontos, na esteira da valorização recente do iene frente ao dólar.Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo, com ganhos liderados pelo setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,78% em Sydney, a 7.303,10 pontos.Na quinta-feira (13), as bolsas de Nova York acumularam ganhos pelo quarto pregão consecutivo, após dados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA virem abaixo do esperado, repetindo o comportamento da inflação ao consumidor (CPI), divulgada um dia antes.Os novos sinais de desaceleração dos preços nos EUA reforçaram expectativas de que o aumento de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) esperado para este mês seja o último de seu ciclo de aperto monetário. O Fed define juros no próximo dia 26.