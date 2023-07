Estado deve combater abusos e não o lucro da iniciativa privada, diz presidente do Cade

Nícolas Pasinato

O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro Macedo, esteve na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), nesta quinta-feira (13), para debater os desafios e as oportunidades da política de defesa da concorrência para o setor industrial. Na ocasião, ele aproveitou para elucidar as funções e responsabilidades do Cade no mercado econômico brasileiro. “A principal função do Cade é conseguir gerar no mercado brasileiro um ambiente competitivo saudável e igualitário para todos”, resumiu Macedo em sua fala inicial. Para isso, a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, atua em três frentes: uma preventiva, em que se dá a análise de fusões e aquisições de empresas no País; outra repressiva, quando há o controle de ações anticompetitivas, como os cartéis e as condutas unilaterais. Há ainda uma função educativa, que visa instruir o público em geral sobre o tema.O dirigente detalhou que o cartel é um acordo de cooperação entre empresas com o objetivo de controlar um mercado, seja via combinação de preços, divisão de região geográfica ou por meio de fraude em licitações. Já as condutas unilaterais são práticas abusivas cometidas por um agente que possui posição dominante no mercado em que atua.A autarquia federal é composta, atualmente, pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que é formado por sete membros; por um superintendente-geral e um procurador-geral. Anualmente, a instituição analisa uma média de 700 fusões e aquisições de companhias no País. Conforme Macedo, isso gera um valor de R$ 100 bilhões mensais para a economia brasileira. “O Cade tem um estoque, hoje, de mais ou menos 350 casos de condutas anticompetitivas, entre cartéis e condutas unilaterais. No ano passado, aplicamos R$ 1,7 bilhão em multas para quem cometeu abusos”, declarou Macedo. Por ano, segundo ele, são cerca de 12 acordos de leniência (mecanismo celebrado com uma pessoa jurídica, que colabora, de livre e espontânea vontade, com informações sobre atos de corrupção de que tem responsabilidade) e cerca de 1,5 mil denúncias.Para Macedo, um dos principais desafios da instituição é intervir no mercado na medida certa. “Não raro, na vontade de acertar e corrigir falhas, o Estado ultrapassa o seu limite”, disse. E defendeu: “É preciso ter consciência de que quem produz riqueza é a iniciativa privada e ela pode usar de sua posição para aumentar os seus lucros. O estado não pode ser contra o lucro. Ele precisa ser contra o abuso”. Após as explicações sobre a atuação do Cade, ele possibilitou que a plateia, composta majoritariamente de empresários e advogados , pudessem fazer questionamentos. Um deles foi sobre o posicionamento da autarquia sobre a Zona Franca de Manaus, que estaria gerando, de acordo com um dos presentes, uma concorrência desleal entre estados e municípios e prejudicando a competitividade do Polo Petroquímico de Triunfo. Em sua resposta, Macedo não quis ingressar no caso específico levantado, mas disse que a concorrência, embora seja um bem a ser tutelado, não pode ser vista como absoluta. “Às vezes, o governo precisa sopesar valores em determinada questão em que a concorrência não é o bem mais importante”, explica. E complementou: “O que o Cade poderia analisar sobre a Zona Franca de Manaus é se o fato de ela existir tem quebrado ou excluído competidores no resto do Brasil a ponto de aumentar os preços de produtos ou diminuir a qualidade desses itens, pois o nosso foco não envolve a política de desenvolvimento do País, mas em como o consumidor será afetado ao fim de tudo isso”. Ele também falou que o Cade acaba tendo pouca ingerência na alegada concorrência desleal de sites estrangeiros, em especial chineses, que vendem no Brasil. “Estamos falando de produtos de outros países, cuja infraestrutura, leis trabalhistas, mão de obra e vantagens competitivas acabam sendo diferentes. Nesse caso, o papel de promover uma competição justa entre países recai à OMC (Organização Mundial do Comércio) e demais organismos internacionais”, afirma. LEIA MAIS: Superintendência do Cade aprova aquisição da Corsan pela Parsan e Sanco