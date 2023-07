Estado repassa a municípios 1ª parcela da compensação de ICMS

O governo estadual efetuou, nesta semana, o primeiro repasse da compensação de perdas do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) de 2022 para os municípios. Os valores correspondem à quota-parte da receita, já contabilizadas as deduções previstas na Constituição Federal. As informações são da assessoria do governo do Estado.

Somado o retorno com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme critérios legais, Porto Alegre recebeu o maior volume de transferências: R$ 3,5 milhões. Na sequência aparecem Canoas e Caxias do Sul, com R$ 2,5 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente. Os próximos depósitos ocorrem no início de agosto.

Fruto de acordo com o governo federal, a recomposição ressarce uma parte das perdas de arrecadação provocadas pelas leis complementares federais 192 e 194 de 2022.