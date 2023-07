Ufrgs inaugura primeiro projeto de extensão liberal na universidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com o apoio do Instituto Atlantos, inaugura nesta sexta-feira (14) o Lei & Liberdade, primeiro grupo de estudos liberal a se tornar um projeto de extensão da universidade. A primeira aula terá o tema “A liberdade em Adam Smith” e contará com a participação do professor orientador Rafael Dresch; do advogado e conselheiro do Instituto Atlantos Gustavo Fernandes e do professor Luis Barzotto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site linktr.ee/leieliberdadeufrgs. Para o diretor de Eventos do Atlantos, Yuri Lucena, a entidade reconhece a importância da pluralidade de ideias em qualquer ambiente acadêmico, uma vez que ela não apenas fomenta a diversidade de perspectivas, mas também estimula debates enriquecedores.“Estou convicto de que nosso grupo de estudos terá um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento acadêmico e intelectual de todos os participantes”, comentou Lucena sobre o evento, que ocorrerá na Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs.