Pesquisa desenvolvida por Sebrae e Setur analisa fluxo turístico no Rio Grande do Sul

Mapear quem são as pessoas que frequentam as principais atrações turísticas do Estado é um dos recursos utilizados para fomentar mais negócios na região. Com o objetivo de cumprir essa demanda emergente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS), em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur), realizou a Pesquisa Análise de Fluxo Turístico 2022 que, por meio da tecnologia de Big Data, traçou o perfil de mais de 81 mil turistas em 22 municípios do Rio Grande do Sul no ano passado.

A pesquisa levantou dados importantes referentes à origem daqueles que passeiam pelas terras gaúchas. Entre as principais cidades emissoras de turistas do Estado estão Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas. Já entre os que mais receberam visitantes estão Porto Alegre, Gramado e Rio Grande.

A coordenadora dos projetos de Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim, destaca a importância do fluxo rodoviário nesse setor de serviço: “Grande parte dos nossos turistas não chega de avião, eles se deslocam de carro porque temos uma participação muito grande do mercado interno, ou seja, do próprio Rio Grande do Sul e da região Sul”.

O método utilizado para o levantamento foi a captação de dados de telefonia móvel, a partir da utilização do usuário no local. A análise foi realizada preservando o anonimato dos indivíduos e tendo como base o Censo divulgado pelo IBGE. “A operadora Vivo é a que tem a maior fatia do mercado no Rio Grande do Sul, então, ela disponibiliza esses dados, que são comparados e extrapolados com os do IBGE. Assim, conseguimos dimensionar o fluxo de turistas de forma mais precisa, sem ficarmos restritos apenas aos clientes exclusivos da Vivo”, aponta Amanda.

Além disso, uma série de filtros foi implantada nos dados, para representar os resultados de forma mais certeira, como não considerar pessoas que estão dentro de um raio de 70 quilômetros, para evitar a contabilização dos moradores que realizam o movimento de pêndulo entre as cidades. Um segundo critério foi o tempo de permanência das pessoas nos municípios para serem considerados turistas. “Consideramos apenas aqueles que permaneceram no mínimo três horas no local, pois entendemos que se uma pessoa ficou esse tempo em uma cidade, ela consumiu algum tipo de serviço ou adquiriu algo durante esse período”, pontua a coordenadora.

Outro ponto do estudo é que 77,63% dos turistas visitaram localidades em um raio de até 500 quilômetros do seu local de origem, sendo que 28,05% do público visitaram três municípios em uma viagem só, que para 76% das pessoas durou de 1 a 3 dias.

Amanda menciona ainda a importância da comunicação institucional, para que a permanência dos turistas no Estado seja cada vez maior. “É importante melhorar nossa comunicação para que as pessoas fiquem mais tempo, pois há muito mais para se fazer no Rio Grande do Sul. Esse é um ponto importante a ser considerado”, ressalta.