Corsan realiza prestação de contas na Agergs e apresenta despesa de R$ 69,4 milhões em 2022

Em encontro na sede da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), a presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Samanta Takimi, apresentou a prestação de contas da empresa referente ao ano de 2022 aos municípios conveniados à agência reguladora gaúcha. Entre os diversos indicadores apresentados, consta que o resultado financeiro da companhia no exercício de 2022 teve uma despesa de R$ 69,4 milhões, consequência de uma receita de R$ 239,3 milhões e de uma despesa de R$ 308,7 milhões registradas no ano passado. Embora negativo, o balanço significou uma redução de 57,2% em relação à despesa registrada em 2021, que havia sido ainda maior - de R$ 162,3 milhões.



As receitas financeiras aumentaram 54,4% em 2022, impulsionadas, segundo a apresentação da presidente da Corsan, pelo incremento de rendimento das aplicações financeiras. No quesito custos e despesas, houve um crescimento total de 10% na comparação com 2021. Esse aumento se deve, especialmente, aos gastos com materiais de tratamento, com gasto 57,4% superior ao do ano anterior, de indenizações trabalhistas (+33,3%) e de serviços de terceiros (+29,9%), o que envolve, entre outras coisas, recadastramento e cobrança ativa de clientes, melhorias dos canais de atendimento, apoio operacional, caminhão pipa (estiagem) e entregas estratégicas relacionadas à desestatização e ao plano de otimização da empresa.



Em relação ao quanto foi investido no ano passado, a prestação de contas mostrou que foram aplicados R$ 643 milhões no período, sendo R$ 250 milhões em água, R$ 243 milhões em esgoto e R$ 141 milhões no geral. O valor total representa um avanço de aproximadamente 34% sobre 2021, quando a soma dos investimentos chegou a R$ 480 milhões.

A prestação de contas acontece cinco dias após a assinatura de contrato da privatização da Corsan, concedida ao grupo Aegea após uma longa batalha judicial pelo valor de R$ 4,1 bilhões. Na terça-feira (11), a nova dona da empresa anunciou um investimento de R$ 100 milhões nos primeiros 100 dias de atuação nos 317 municípios do Estado (o que compreende 6,4 milhões de pessoas atendidas). A Aegea também garantiu entregar 356 intervenções e melhorias nesse período. Anualmente, são esperados investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão após a venda da estatal.



Samanta aponta que o plano de investimentos da Corsan no período 2022-2033 é de R$ 11,6 bilhões. O objetivo principal, segundo ela, é alcançar as metas previstas do Novo Marco Legal do Saneamento - de atender 99% da população com água potável e ter 90% da coleta e tratamento de esgoto até 2033. Atualmente, o nível de universalização de tratamento de água no Estado já se encontra próximo da meta (97,1%). Porém, o nível desejado de cobertura de esgoto em solo gaúcho está longe de ser conquistado, já que, no ano passado, avançou de 19,3% (2021) para 20,7%.



"A prestação de contas demonstra um crescente nos indicadores, mas é necessário muito mais para atender o novo marco do saneamento. A sociedade clama, com justiça, por ajustes. E a lei de 2020 é a resposta da população a esse anseio", disse Samanta durante a apresentação.



No encontro, onde também foi divugado o Relatório de Atividades da Agergs, estiveram presentes representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), da Defensoria Pública do Estado (DPE), entre outros de municípios e da sociedade.