Fabricantes de eletrodomésticos apresentam novidades na Eletrolar Show 2023

Luciane Medeiros, de São Paulo

Eletrolar Show 2023, feira que iniciou na segunda-feira (10) e prossegue até esta quinta-feira (13) em São Paulo, apresenta os lançamentos de produtos dos principais fabricantes do setor. Entre as estrelas da temporada, televisores de última geração, novos modelos de Air Fryer, produtos para gamers, celulares e aparelhos da linha branca. No embalo da alta de 13% nas vendas de eletroeletrônicos no primeiro semestre , a, feira que iniciou na segunda-feira (10) e prossegue até esta quinta-feira (13) em São Paulo, apresenta os lançamentos de produtos dos principais fabricantes do setor. Entre as estrelas da temporada,

Neste ano, mais de 700 marcas estão espalhadas pelos pavilhões do Transamerica Expo Center com cerca de 10 mil produtos que chegarão aos consumidores nos próximos meses. Uma delas foi a Semp TCL, que incrementou o portfólio de televisores, smartphones e aparelhos de ar condicionado, e traz como novidades a entrada no segmento de monitores gamers e linha branca. Com os novos produtos, que devem chegar às prateleiras das lojas nos próximos meses, a empresa espera ampliar a participação no mercado nacional, onde já é uma das principais fabricantes de TVS.

A parceria com o Google TV é uma das apostas para aumentar as vendas de televisores. Os aparelhos trazem ainda tecnologia 4k certificado Imax, que proporciona a qualidade de reprodução de um cinema em casa. Os tamanhos variam de 43 polegadas a 98 polegadas, este último o maior modelo atualmente do mercado. Maximiliano Dominguez, diretor de Engenharia e Produto da Semp TCL, destacou a importância de parcerias feitas com grandes empresas. “A Google TV oferece um sistema intuitivo, user friendly, que consegue oferecer todos os sistemas operacionais no mercado e traz tecnologia nos produtos. Somos número 1 no mundo em unidades de Tvs dentre os parceiros da TCL que distribuem Google TV”, afirmou.

Uma das novidades apresentadas pela companhia foi a linha de monitores gamers, que possibilitam melhor tempo de resposta, brilho e contraste, entre outros benefícios. São dois modelos, um de 27” e outro de 32”, com design curvo moderno e elegante. A outra estreia foi de produtos da linha branca, com os refrigeradores modelo side by side e outro com seis partes com diferentes climatização.

A Semp TCL começa a comercializar neste semestre o novo modelo de celular já com tecnologia de conexão 5G. O modelo TCL 40R tem 128 mega de memória e tela de 6,75 polegadas. Já o TCL 40SE, para 4G, vem com 256 giga de memória e visa oferecer uma boa relação custo benefício aos consumidores.

Além das novidades e lançamentos, a marca levou para o estande na Eletrolar Show uma réplica da Taça Libertadores, dentro da parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Conmebol, além de uma camisa autografada da seleção feminina de futebol, da qual é patrocinadora. A Semp TCL lançou a promoção ‘Me Leva Pra Final’, que vai levar o ganhador e um acompanhante para a grande final da Libertadores 2023 no Rio de Janeiro.

Mondial amplia linha de modelos Air Fryer, campeã de vendas

Marca traz novas versões do eletrodoméstico que caiu no gosto dos brasileiros. Foto: Luciane Medeiros/Especial/JC

A Air Fryer vem ganhando cada vez mais espaço na cozinha dos brasileiros que buscam facilidade no preparo dos alimentos e uma comida saudável. Atenta a isso, a Mondial ampliou a linha do eletrodoméstico, que ganha novos modelos. A Air Fryer Forno Mondial tem painel digital com dez funções pré-programadas e capacidade 12 litros, possibilitando o preparo de porções maiores e unindo a tecnologia da Air Fryer com a funcionalidade de um forno elétrico. Já a Air Fryer Dupla tem dois cestos removíveis e os alimentos podem ser preparados com tempos e temperaturas diferentes e programados para ficarem prontos ao mesmo tempo.

A empresa produz outras linhas de eletrodomésticos. Para apresentar a linha de cuidados pessoais composta por secador de cabelos, escova secadora, modelador de cachos e prancha alisadora, a marca levou ao estande na feira a ex-BBB Juliette, que dá o nome aos produtos. Todos os itens contam com revestimento exclusivo enriquecido pela infusão de cerâmica, titânio, tourmaline e nano silver e atuam diretamente na saúde e na beleza dos fios.

A Mondial conta com dois complexos industriais no País, além de quatro centros de distribuição, o que garante que 65% da produção seja nacional. A companhia gera mais de cinco mil empregos.

Brastemp e Consul buscam fortalecer o conceito de casa inteligente

A Whirlpool, por meio das marcas Brastemp e Consul, está investindo em produtos que contribuam para fortalecer o conceito ‘casa inteligente’, no qual os eletrodomésticos facilitam a rotina e os cuidados com a casa. Entre os produtos expostos na Eletrolar Show neste ano, a empresa está apresentando novas categorias de lavadoras, geladeiras, purificadores de água e uma cervejaria.

“Estar presente em mais uma edição da Eletrolar Show é de grande importância para as marcas da companhia. Além de contribuir para a visibilidade dos produtos, fortalecemos a conexão com o público e a interatividade entre as marcas com os visitantes da feira, o que contribui para futuras negociações e maior experiência com os eletrodomésticos das marcas”, comenta Renato Cerri, diretor de Consumer Care da companhia.

No estande da marca, os participantes da indústria e varejo podem conferir as novidades como a máquina de lavar com capacidade para 16 kg que permite lavar, ao mesmo tempo, dois lotes de roupas, sejam brancas e coloridas. A máquina possui ciclo tira manchas, anti bolinhas e outras facilidades.

Na linha de refrigeradores, a novidade é o modelo BRY59 com configuração Inverse, onde a geladeira está localizada na parte de cima e o freezer embaixo. Assim, os alimentos ficam na altura dos olhos. O aparelho tem três compartimentos com controle de temperatura independente e oferece 4 modos para gelar os alimentos: carnes prontas para corte, cerveja a -4°C, frios e laticínios, além de vinhos e espumantes.