Corsan convoca acionistas para assembleias no dia 31 de julho

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) convocou seus acionistas para participarem de Assembleia Especial de Preferencialistas e de Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de julho, na sede da companhia, em Porto Alegre. Os eventos ocorrerão de forma semipresencial, a partir das 10h. As informações são da assessoria da Corsan.

Na pauta da Assembleia Especial de Preferencialistas está a criação de novas classes de ações preferenciais. Já a Assembleia Geral Extraordinária tem como objeto principal a reforma do estatuto social da empresa, a eleição de novos membros do Conselho de Administração e a criação de novas classes de ações preferenciais.

A participação poderá ser virtual, via plataforma Cisco Webex Meetings, e as instruções aos interessados poderão ser obtidas por email e por meio do site da companhia (https://investidores.corsan.com.br/governanca/reunioes-e-assembleias/.

Nesta tarde, a partir das 14h, ocorre ainda o evento de prestação de contas da Corsan, na sede da Agergs, na Capital. A atividade integra o XVI Encontro de Gestão Associada do Saneamento, promovido pelas dias instituições. Realizado anualmente, o encontro apresenta a prestação de contas da Corsan aos municípios conveniados com a Agergs, para a regulação do saneamento e elaboração do relatório de atividades e ações da agência. O evento é aberto ao público.