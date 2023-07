Sustentabilidade é foco da 28ª edição do Inspiramais

Nos últimos anos, o conceito de ESG passou a ser cada vez mais importante no mundo dos negócios, incluindo os de moda e design. Com esta visão, o 28ª Inspiramais – Salão de Design e Inovações de Materiais para Moda foi lançado nesta terça-feira (11), no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre. A feira se encerra na quarta-feira (12), com expectativa de atrair um público de 7 mil visitantes.

Em dois dias, o salão reúne cerca 150 expositores de diversos locais do País, que oferecem soluções em materiais para os segmentos calçadista, confecção, moveleiro e bijuterias. Os mais de 1 mil lançamentos apresentados nesta edição foram escolhidos em curadoria coordenada pelo estilista Walter Rodrigues. Todos os produtos seguem critérios socioeconômicos, culturais, globais e de comportamento de consumo no mundo.

• LEIA MAIS: RS Moda reunirá 10 mil visitantes entre 11 e 12 de julho

Para o presidente da Assintecal, Gerson Luis Berwanger, “as indústrias vão salvar o Brasil, mas nós só temos um planeta, então é muito importante trabalharmos o cuidado com ele em todos os aspectos, na parte social, humana e cultural”. Ainda segundo o dirigente, a finalidade da agenda "é promover o desenvolvimento de materiais que tenham a capacidade de transmitir valores essenciais e verdadeiros ao consumidor".

Diante da valorização das empresas que valorizam estes propósitos, o coordenador do Escritório Sul da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Gabriel Isaqson, acredita que os produtos apresentados no evento são um resumo de “tudo que o País quer propagandear para o mundo”.

De acordo com ele, os parceiros do evento – Assintecal, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário (Abimóvel) – apoiaram no ano passado, juntos, mais de 900 empresas brasileiras, com exportações de mais de 2,7 bilhões de dólares.

Além das exposições e dos negócios, o Inspiramais inclui diversas atividades voltadas à moda, sustentabilidade e diversidade nas empresas. Workshops, consultorias e assessorias para o desenvolvimento de lideranças femininas (incluindo o projeto Mulheres+), estão programadas palestras. Um dos convidados em destaque é o designer brasileiro de projeção internacional e professor de Design na University of Arts London, em Londres/Inglaterra, João Maraschin, que ocorre na quarta de manhã.

“O João é um expoente deste mercado, um caxiense que traz para nós uma referência de conhecimento deste mundo exterior, baseado no fazer brasileiro. O trabalho de designers como ele é o que transforma a matéria-prima em algo diferenciado aos olhos do resto do mundo”, resume o estilista, designer, pesquisador e coordenador do Núcleo de Design do Inspiramais, Walter Rodrigues.