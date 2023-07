Amazon dá início ao Prime Day 2023 com promoções

Acontece nesta terça (11) e quarta-feira o Amazon Prime Day 2023, principal data do calendário da Amazon. As promoções são válidas apenas para clientes Amazon Prime – assinatura de R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119,00 ao ano. É possível experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

Ano passado, foram mais de 300 milhões de itens vendidos no mundo. Além do frete grátis em itens elegíveis dos mais de 100 milhões de produtos, os consumidores podem encontrar ofertas no Amazon Music e Vídeo, Prime Gaming e Prime Reading. O CD do RS, em Nova Santa Rita, dobrou o time para o período.

No início desta manhã, os itens que mais se destacavam entre as promoções eram iPhone e Airfryer.

Em junho, o presidente da Amazon do Brasil, Daniel Mazini, revelou que 4 mil pessoas pessoas seriam contratadas temporariamente Jornal do Comércio, Patrícia Knebel, do Mercado Digital só para essa data, entre os 10 Centros de Distribuição e 24 estações de entrega espalhadas pelo Brasil. “Serão 48 horas de ofertas de verdade e, para isso, estamos nos preparando para fazermos as entregas rápidas, e não um mês depois”, comentou à colunista do, Patrícia Knebel, do

O mix de produtos do Prime Day envolve de itens para casa, bebê até informática, brinquedos, alimentos e bebidas. Produtos Amazon, como echo dot e Kindle, terão 40% de desconto e, para quem comprar no PIX, mais 10%.