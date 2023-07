Bolsas da Ásia fecham em alta, após recuperação em NY e com estímulos na China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (11) acompanhando Wall Street, à espera de dados da inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos EUA que ajudarão a definir a trajetória dos juros americanos. Novas medidas de estímulo para o setor imobiliário chinês também contribuíram para o sentimento positivo.Liderando os ganhos na Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,66% em Seul, a 2.562,49 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos, enquanto o Hang Seng subiu 0,97% em Hong Kong, a 18.659,83 pontos, o japonês Nikkei teve ganho marginal de 0,04% em Tóquio, a 32.203,57 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,48% em Taiwan, a 16.898,91 pontos.Na segunda-feira, as bolsas de Nova York tiveram um dia de recuperação, depois de acumularem perdas nas três sessões anteriores, em meio a expectativas de que o CPI dos EUA referente a junho, a ser divulgado na quarta (12), mostre nova desaceleração, reduzindo a necessidade de mais altas dos juros do país.Nos mercados chineses, o Xangai Composto subiu 0,55%, a 3.221,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,79%, a 2.052,93 pontos, à medida que Pequim vem ampliando medidas de apoio ao setor imobiliário, como parte de esforços para incentivar a recuperação econômica, e com esperanças de que China e EUA tenham uma relação mais estável, após a recente visita da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia e de Wall Street, e o S&P/ASX 200 teve alta de 1,50% em Sydney, a 7.108,90 pontos. O ganho de hoje foi o maior desde janeiro e veio na esteira de quatro pregões de perdas.