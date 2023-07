Vendas de eletroeletrônicos sobem no primeiro semestre, mas não recuperam perdas

Luciane Medeiros, de São Paulo

A indústria de eletroeletrônicos brasileira fechou o primeiro semestre com alta de 13% nas vendas em relação ao mesmo período de 2022. Apesar do crescimento, o resultado é insuficiente para recuperar as perdas do setor nos últimos 18 meses, segundo avaliação da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). De janeiro a junho, foram vendidas 44,02 milhões de unidades contra 39,07 milhões em relação ao mesmo semestre do ano passado.

Em termos de volume produzido, o ano de 2022 representou um retrocesso em mais de uma década para a indústria de eletroeletrônicos nacional. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (10) no primeiro dia da Eletrolar Show 2023, feira de negócios entre a indústria e o varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares, IoT, gamer, mobilidade e TI.

Embora a melhora no primeiro semestre de 2023, Jorge Nascimento, presidente da Eletros, avalia que ainda não pode ser considerado que há uma retomada plena do setor. Para que isso ocorra, ele considera que é preciso uma redução da taxa Selic, que aliviará o peso dos juros nos financiamentos feitos pelos consumidores para a aquisição de produtos. “É imperioso, urgente que tenha um percentual referencial de juros menor. Quando o produto é de grande volume, o consumidor compra de forma parcelada e quando vê o juros alto não compra”, afirma.

Ainda na macroeconomia, o dirigente espera que a reforma tributária seja feita de forma ampla no Senado e que ratifique posição positiva para a indústria da parte de simplificação, mas que respeite particularidades de cada região. “A reforma tributária não pode afugentar negócios para outros países e nem uma migração entre os estados porque aí o País não tem isonomia de desenvolvimento. A reforma tributária é um passo importantíssimo”, ressalta.

Nascimento comentou os dados de vendas por setores. Dentro dos eletroeletrônicos, um dos que teve alta no semestre mas amargou um resultado péssimo no ano passado foi o de produtos da linha branca. De janeiro a junho, as vendas cresceram 4% na comparação com o mesmo período de 2022, um dos piores períodos da década. No ano passado, neste período, foram comercializadas 6,06 milhões de unidades em relação às 6,28 milhões de unidades neste ano.

O amadurecimento do programa Minha Casa Minha Vida, com a entrega do imóvel com o eletrodoméstico, contribuiria para alavancar as vendas. “Não estamos inovando, nós estamos um passo atrás do que o mundo já faz. Quando você compra uma casa em Portugal, você recebe um incentivo coletivo. Argentina é a mesma linha, Inglaterra que tem o poder aquisitivo ainda maior também”, compara.

Nos portáteis, composto por mais de mais de 30 linhas de produtos do setor eletroeletrônico, foram vendidas 30,99 milhões de unidades de produtos nos primeiros seis meses do 2023 em relação ao mesmo período de 2022, quando o setor comercializou 27,31 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 13%. A Air Fryer foi o produto que apresentou o maior crescimento neste segmento de janeiro a junho, com vendas 85% acima das registradas entre janeiro e junho de 2022.

O ano de 2022 registrou resultado abaixo da expectativa dos fabricantes de televisores que esperavam volumes maiores por conta da Copa do Mundo que, pela primeira vez na história, aconteceu no segundo semestre, coincidindo com o mesmo período da Black Friday.

A alta registrada no primeiro semestre de 2023, que foi de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, pode representar uma reviravolta nas expectativas da indústria, caso se sustente no segundo semestre. Mas os fabricantes permanecem cautelosos, pois, historicamente, as vendas em ano imediatamente posterior aos de Copa trazem resultados não tão positivos. Nos primeiros seis meses de 2023 foram comercializadas 5,27 milhões de unidades contra 4,42 milhões de unidades no mesmo período do ano anterior.

A Eletrolar Show ocorre até quinta-feira (13) no Expo Center, em São Paulo. Mais de 700 marcas nacionais e internacionais participam da feira apresentando aproximadamente 10 mil produtos.