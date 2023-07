Presidente do Cade participa de evento na Fiergs nesta quinta-feira

O presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômico), Alexandre Macedo, estará na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na quinta-feira, 13 de julho, para debater os desafios e as oportunidades da política de defesa da concorrência do setor industrial. O painel ocorre às 10h, no plenário Mercosul, e as inscrições são gratuitas, com vagas limitadas. O evento também irá abordar as funções do Cade diante do cenário atual brasileiro.

Segundo o vice-presidente da Fiergs, Thomaz Nunnenkamp, a iniciativa amplia o debate sobre a atuação do Cade, mais conhecido por tratar de questões como "aquisição e fusão de empresas." Segundo Nunnenkamp, o Cade é um "conhecido desconhecido", e a palestra é a oportunidade para um debate sobre como o Cade pode intervir em outras questões referentes à defesa econômica do setor industrial.

Para o vice-presidente da Fiergs, um dos tópicos que poderia ser melhor aprimorado pela autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, é a fiscalização da concorrência desleal e das guerras fiscais entre estados e municípios. "A Zona Franca de Manaus, por exemplo, foi um benefício pensado para uma situação, mas que acaba provocando desindustrialização. Em qualquer outro lugar seria considerado um paraíso fiscal."

Embora a renúncia fiscal na Zona Franca custe bilhões de reais ao ano ao governo federal, há, no entendimento de Nunnenkamp, concorrência desleal, que prejudica, por exemplo, a competitividade do Polo Petroquímico de Triunfo. "Entendemos que tem espaço para esses outros temas que também são relativos à concorrência e que fazem parte da função do Cade", ponderou.

O público alvo do evento são empresários, advogados e interessados no assunto. O vice-presidente da Fiergs, Thomaz Nunnenkamp, divulgou o evento durante visita ao Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

Sobre o Cade



O Cade é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com jurisdição em todo o território nacional. Promove a livre concorrência, sendo a entidade responsável não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar esta cultura. O Conselho exerce três funções principais: analisar e decidir sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas; investigar e julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência e, por fim, instruir o público e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema.