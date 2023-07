São Gabriel busca desenvolvimento a partir de rota turística

Localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, São Gabriel situa-se em um ponto estratégico em relação às principais capitais do Mercosul. Ciente do privilégio que a geolocalização proporciona, o prefeito Lucas Gonçalves Menezes acredita que o desenvolvimento socioeconômico da região passa por melhorias nas rotas de acesso. Em visita ao Jornal do Comércio, na manhã desta segunda-feira (10), o chefe do executivo do município abordou os principais movimentos da gestão atual.

Sem deixar de lado a vocação agrícola local, o prefeito fala na união com outras cidades da região para a criação de uma rota turística. “Acreditamos que a nossa localização é um ponto muito forte. Por isso, precisamos de mais investimentos em infraestrutura para conseguir expandir não só São Gabriel, mas a região toda”, destaca o prefeito.

Nesse sentido, Menezes busca recursos para melhorias na BR-290: “O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) promete concluir a duplicação de 30 quilômetros, mas o trecho que precisamos são de 600 quilômetros. Esta é a segunda maior porta de entrada de turistas ao País”.

Outro ponto importante para o município passa pelo aeroporto local, que ainda não tem pavimentação e precisa ter a pista ampliada para receber voos comerciais. “Até o final do ano queremos estar com o projeto pronto para conseguir colocar São Gabriel de novo no mapa da aviação”, projeta o prefeito.

Além de atrair visitantes, as benfeitorias nos acessos ao município têm como objetivo a industrialização e a valorização dos produtos nativos. “Nós produzimos muitas riquezas e nosso desafio é distribuir melhor esta produção, que atualmente é vendida praticamente in natura”, ressalta Menezes.

As decisões econômicas, no momento, também aguardam o andamento da Reforma Tributária Nacional. Sobre o tema, o prefeito teme pela redução na arrecadação dos municípios com a unificação do ICMS e do ISSQN. “Há uma concentração dos recursos em Brasília, e o ISSQN é ainda um dos poucos tributos de competência do município, por meio do qual ele conseguia agir para melhorar esta arrecadação.”



Estímulo aos jovens trabalhadores

Com o objetivo de facilitar o ingresso de jovens ao mercado de trabalho, a Prefeitura de São Gabriel criou o programa Primeira Oportunidade. O projeto busca ajudar pessoas na faixa dos 16 aos 24 anos que ainda não tiveram vínculo empregatício. Para isso, prevê que o município custeie 50% da remuneração destes profissionais durante seis meses. O projeto-piloto oferece inicialmente 20 vagas.