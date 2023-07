Dólar está volátil de olho em China e comentários de dirigentes Fed

O dólar está volátil desde a abertura dos negócios desta segunda-feira (10) com viés de alta. Os negócios são influenciados pela valorização externa do dólar ante moedas principais e várias emergentes ligadas a commodities em meio a expectativas de retomada da alta de juros nos EUA em julho, de 25 pontos-base, após a pausa em junho. Além disso, investidores consideram as chances de anúncio de novos estímulos pelo governo da China, após dados fracos de inflação ao consumidor e ao produtor ampliarem a cautela global com a desaceleração da segunda maior economia mundial.



No radar do mercado estão, hoje, os comentários de quatro dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), após o relatório de empregos (payroll) dos EUA em junho apontar criação de vagas abaixo do esperado e chancelar apostas em um Fed menos rígido ao longo do ano, após retomada de alta em julho. Os investidores aguardam ainda os números da inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) norte-americano no mês passado, respectivamente, na quarta e quinta-feira, em busca de novas pistas sobre os próximos passos do Fed na política monetária.



Os agentes financeiros locais aguardam também o IPCA de junho, amanhã, sob expectativas de deflação, além dos dados de Serviços na quinta e de varejo no País, na sexta-feira.



Na última sexta-feira, o dólar recuou sob efeito da aprovação da PEC da Reforma Tributária e do projeto de lei que trata do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) pela Câmara dos Deputados. O texto da reforma tributária e do Carf só começarão a ser analisados no Senado em agosto, depois do recesso do Legislativo, assim como também os ajustes finais no arcabouço fiscal na Câmara.



No Boletim Focus, divulgado mais cedo, a expectativa de inflação para este ano recuou mais. As medianas das estimativas para IPCA de 2023 caíram de 4,98% para 4,95%, e as para 2024, 2025 e 2026 permaneceram em 3,92%, 3,60% e 3,50%, respectivamente. Já as projeções para Selic no fim de 2023 a 2025 seguem em 12,00%, 9,50% e 9,00%.



Às 9h51 desta segunda, o dólar à vista subia 0,10%, aos R$ 4,8713. O dólar futuro para agosto caía 0,07%, aos R$ 4,8910, refletindo ajustes ante o fechamento anterior (a R$ 4,8945) bem acima do valor à vista (a R$ 4,8659.