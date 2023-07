Intenção de Consumo das Famílias recua em junho

A Fecomércio-RS divulgou a Intenção de Consumo das Famílias (ICF-RS) de junho, indicando queda entre os consumidores gaúchos. Na margem, houve recuo de 4,1%. Já em comparação a junho de 2022, houve aumento 3,5%. Dessa forma, o índice atingiu os 77,8 pontos, menor resultado desde novembro de 2022 (76,8 pontos).

Assim como na edição anterior, apenas o indicador de Acesso a Crédito apresentou aumento na margem. O indicador que reflete a segurança com o Emprego Atual intensificou a queda e atingiu os 94,8 pontos (menor resultado desde julho de 2022 – 93,5 pontos). Na comparação com o mesmo período de 2022 houve aumento (5,7%).

Apesar de o mercado de trabalho ainda se mostrar resiliente neste primeiro semestre, 24,9% dos entrevistados sentem-se menos seguros no emprego atual. Todavia, no ano anterior, esse patamar era ainda maior, 32,7%. Na avaliação quanto ao patamar da Renda Atual, a queda na margem foi menos intensa do que no mês anterior (-3,2%), mas na comparação interanual também houve recuo -5,7%.



"A intenção de consumo das famílias gaúchas tem apresentado queda na margem desde o mês de abril. Praticamente todos os componentes do indicador têm o mesmo comportamento. Um consumidor com uma intenção de consumo reduzida é um desafio para as vendas. Sempre é mais difícil vender para alguém com confiança menor, exigindo de lojistas e prestadores de serviço um esforço de venda ainda maior", comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS. O ICF-RS se encontra abaixo dos 100 pontos desde abril de 2015.



O indicador de Nível de Consumo Atual teve recuo sensível de 8,5% na margem. Em comparação a junho de 2022, houve aumento de 14,3%. Assim, esse indicador atingiu o nível de 83,2 pontos, o menor desde dezembro de 2022 (81,2 pontos). Nesta edição da pesquisa, 43,2% dos entrevistados seguem afirmando que estão comprando menos atualmente do que no mesmo período do ano passado.