Com cautela externa, Ibovespa cai 1,78%

O Ibovespa registrou nesta quinta-feira sua maior perda diária desde a queda de 2,40% em 2 de maio, refletindo o aumento da aversão a risco no exterior ante a possibilidade de o Federal Reserve voltar a elevar juros no fim deste mês, após ter feito pausa na reunião anterior.

Uma nova fornada de dados econômicos americanos, especialmente a forte geração de vagas de trabalho no setor privado em junho (ADP), resultou em elevação do índice VIX, métrica de volatilidade em Nova York, onde as três principais referências para ações caíram entre 0,79% (S&P 500) e 1,07% (Dow Jones) na sessão. Embora não muito correlacionados, os dados da ADP sobre empregos são vistos como uma espécie de tira-gosto para o relatório oficial sobre o mercado de trabalho americano - cuja leitura de junho será conhecida nesta sexta.

Aqui, o Ibovespa fechou o dia em baixa de 1,78%, aos 117.425,70 pontos, entre mínima de 117.095,88 (-2,05%), do começo da tarde, e máxima de 119.548,02 pontos, da abertura. Fraco, o giro financeiro desta quinta-feira ficou em R$ 21,8 bilhões. Na semana e no mês, o índice da B3 cede 0,56% e, no ano, avança 7,01%.

Na agenda interna, em derrota para as ambições do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as votações do arcabouço fiscal e do projeto de lei que retoma o chamado voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) devem ser pautadas apenas em agosto, após o recesso parlamentar. Essa foi a tendência relatada por lideranças no Congresso, ainda no início da tarde.

As perdas se disseminaram na carteira do Ibovespa em dia de forte pressão sobre o câmbio - com o dólar de volta à casa de R$ 4,95 na máxima desta quinta-feira após ter fechado o dia interior a R$ 4,85 - e também sobre os DIs futuros, em particular os longos. Na B3, apenas cinco das 86 ações do Ibovespa conseguiram encerrar a sessão em terreno positivo, com IRB ( 5,02%) e Eztec ( 2,00%) à frente. No lado oposto, Gol (-9,78%), Magazine Luiza (-7,62%), Via (-6,76%) e Azul (-6,50%). Entre as empresas de maior capitalização de mercado, as perdas do dia chegaram a superar 2% para os grandes bancos, com destaque para Santander (Unit -2,11%, mínima do dia no fechamento) e Bradesco (ON -2,31%, PN -2,41%). No setor de commodities, Petrobras ON e PN cederam 1,27% e 1,53%, e Vale ON, 0,72%.

O dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira, em alta de 1,64%, cotado a R$ 4,9299 - maior valor de fechamento desde 5 de junho. O dia foi marcado por uma rodada de fortalecimento da moeda americana em relação a divisas emergentes e avanço dos retornos dos Treasuries. Dados fortes da economia americana, em especial do mercado de trabalho, reforçaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) promoverá novas altas da taxa de juros neste ano. Com a alta, a moeda emendou o quarto pregão consecutivo de avanço no mercado doméstico e já acumula valorização de 2,93% na semana. Principal referência do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para agosto teve volume expressivo, acima de US$ 18 bilhões, o que sugere mudanças relevantes nas posições dos agentes.