Diante de juros altos, mercado aposta em parcerias entre imobiliárias e incorporadoras para reaquecer ainda este ano

O contínuo aumento dos insumos da construção civil e das altas taxas de juros gera sucessivos impactos negativos no segmento imobiliário. Conforme pesquisa realizada pelo Sinduscon-RS este ano, em virtude da política adotada pelo Banco Central, a maioria dos empresários participantes vislumbra estabilidade nas vendas de imóveis novos na capital gaúcha (51%). Em paralelo, 31% indicam redução e apenas 17% acreditam em um aumento na comercialização.



Diante deste desafio, uma das alternativas do setor foi apostar na união de forças entre imobiliárias e incorporadoras. É o caso da Colnaghi Imobiliária que, com mais de três décadas de atuação em Porto Alegre no segmento de alto padrão, realiza uma campanha conjunta, chamada “Mês das Construtoras Colnaghi”.

“Essa colaboração sinérgica entre construtoras e imobiliárias cria um ambiente favorável para impulsionar as vendas e revitalizar o mercado de forma sustentável”, defende o diretor da empresa, Paulo Colnaghi



O levantamento do Sinduscon-RS revela ainda que 49% dos empresários consultados sinalizam um crescimento no volume de lançamentos na Capital, setor com forte atuação da Colnaghi nesta campanha.



“Muitas construtoras estão permitindo que os compradores personalizem aspectos do imóvel, como acabamentos, revestimentos e layout interno. Isso proporciona maior liberdade ao cliente e atende às suas preferências individuais”, destaca o empresário.



Outra importante vantagem, segundo o dirigente, é a possibilidade de as incorporadoras aceitarem imóveis usados como parte do pagamento na compra de um novo: “Como resposta a esse cenário adverso, os construtores têm buscado alternativas para facilitar as negociações, adotando estratégias que visam atrair os compradores. Isso proporciona aos clientes uma opção adicional de negociação e facilita a transação”.



Para afinar ainda mais as estratégias, ele acredita também na adesão de instituições financeiras no processo, a fim de oferecer opções de financiamento mais acessíveis, com taxas de juros mais baixas. Isso torna mais viável a negociação do imóvel: “Facilitando o acesso ao crédito e incentivando a aquisição de imóveis, podemos melhor atender às demandas dos clientes, criando condições exclusivas e atrativas. Com o Mês das Construtoras, esperamos gerar mais de R$100 milhões em negócios”, aponta.



A campanha tem a parceria de 30 construtoras de alto padrão, abrangendo os bairros mais nobres da cidade. O evento, que se estende até 15 de julho, conta com 56 empreendimentos de diversas metragens, plantas e estilos arquitetônicos.



A expectativa é alcançar nesta edição um crescimento de 65% em relação à campanha realizada em 2019. “Nosso objetivo é aproveitar essa campanha para impulsionar as vendas do ano, voltar a aquecer o nosso segmento e consolidar ainda mais a nossa posição no mercado imobiliário primário”, avalia o diretor.