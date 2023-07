Bolsas da Ásia fecham em baixa, após ata reforçar que Fed deverá voltar a elevar juros

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (6) ampliando perdas de ontem, após ata do Federal Reserve (Fed) reforçar que o banco central dos EUA deverá voltar a aumentar juros em breve.Liderando as perdas na região, o índice Hang Seng teve queda de 3,02% em Hong Kong, a 18.533,05 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,70% em Tóquio, a 32.773,02 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,88% em Seul, a 2.556,29 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,73% em Taiwan, a 16.762,17 pontos.Na quarta-feira, o Fed não apenas reiterou a mensagem de que pretende retomar o ciclo de aumento de juros, em ata de política monetária, como mostrou que seus dirigentes ficaram divididos na decisão que deixou os juros americanos inalterados, na reunião de junho. Na ocasião, alguns dirigentes do BC americano defenderam nova alta de 25 pontos-base dos juros, mostrou o documento.Na esteira da ata, o Citi previu que o Fed elevará juros no encontro deste mês e também no de setembro.A perspectiva de mais aperto monetário nos EUA levou as bolsas de Nova York a sofrer perdas modestas ontem e, nesta madrugada, também pressiona os índices futuros de Wall Street.Nos mercados chineses, o Xangai Composto caiu 0,54% hoje, a 3.205,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 2.044,03 pontos. Em foco, está uma visita da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, à China, em um momento de tensões entre Washington e Pequim por questões comerciais, tecnológicas e relacionadas ao status de Taiwan.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta quinta, pressionada por ações de grandes empresas. O S&P/ASX 200 caiu 1,24% em Sydney, na sua maior queda em quase duas semanas, a 7.163,40 pontos.Também pesaram nos negócios da Ásia e do Pacífico temores renovados sobre uma possível recessão global, após uma recente série de dados fracos de atividade (PMIs) de grandes economias, em especial da China.