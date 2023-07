Carf tranca a pauta econômica na Câmara

Enquanto não for aprovado, o PL do Carf irá travar a pauta -impedindo que seja votado o novo arcabouço fiscal (que retornou à Câmara após votação no Senado). As mudanças nas regras do Carf fazem parte do pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad no início de janeiro para aumentar a arrecadação - o que é visto na Câmara como fundamental para a sustentação do novo marco fiscal.

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), que reúne 300 deputados e é uma das maiores forças da Casa, divulgou nota na manhã de ontem criticando a retomada do voto de qualidade. "Acreditamos que o governo federal não deve tentar promover a arrecadação a qualquer custo, notadamente quando pretende ferir de morte os preceitos constitucionais que protegem os contribuintes. De tal forma, o Carf deve funcionar como um tribunal administrativo que garanta a imparcialidade necessária de tratamento entre os interessados. Não se pode esperar do conselho um favorecimento ao Fisco e tampouco ao contribuinte", diz a nota. O voto de qualidade foi derrubado em 2020 pelo Congresso, ampliando as perdas da União no tribunal -que já servia como instrumento de manobra de grandes empresas para adiar por anos o recolhimento de tributos.

Um líder do centrão ouvido pela reportagem diz que ainda não há consenso em torno do texto do Carf. O Carf é um tribunal administrativo que julga disputas bilionárias entre União e contribuintes sobre o pagamento de impostos. Essa foi a segunda vez que a votação foi adiada -inicialmente, havia uma expectativa entre parlamentares de que a matéria fosse ao plenário na segunda-feira.

O adiamento da votação do PL do Carf atrapalha os planos de governistas e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de fazer um "esforço concentrado" nesta semana para apreciar as matérias da pauta econômica consideradas prioritárias para o governo Lula (PT), como o novo arcabouço fiscal. A matéria, que tramita em regime de urgência, tranca a pauta de votações desde o último dia 21. Questionado na chegada à Câmara, Lira afirmou que "ainda não" há acordo sobre o tema.

O PL (projeto de lei) que trata da retomada do chamado voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) na Câmara dos Deputados não foi votado nesta terça-feira até o fechamento desta edição, como previsto, segundo o relator da matéria, deputado Beto Pereira (PSDB-MS). "Não vota hoje. O processo ainda está em maturação. As pessoas precisam conhecer o texto, sugerir. Tem uma sugestão ou outra que se faz necessário", afirmou Pereira.

Lira prevê esforço para aprovar reforma tributária até sexta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prevê um esforço concentrado no plenário da Casa nesta semana para tentar aprovar a reforma tributária até sexta-feira. A ideia é concluir até essa data ao menos a primeira votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) do novo sistema de tributos. Lira ainda vai avaliar, ao longo da semana, se será possível concluir também a segunda votação na semana. Por ser uma PEC, a reforma tributária precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara dos Deputados -e depois segue para o Senado.

"Vamos, primeiro, (tentar) o primeiro turno. Se der certo, poderemos avançar (para o segundo turno)", disse o presidente da Câmara. Para acelerar as articulações, Lira reuniu líderes em Brasília no domingo. Apesar do plano de colocar a reforma em votação nesta semana, o presidente da Câmara e o governo ainda agem nos bastidores para tentar reduzir as resistências à reformulação do sistema tributário no país.

Segundo relatos, Lira pediu para que os líderes se reunissem com suas respectivas bancadas para identificar quais são as maiores resistências ao texto. Disse ainda que o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), estará à disposição para dialogar com os parlamentares. Ainda de acordo com parlamentares, líderes já estão contando votos para traçar um placar da votação da reforma. Nas palavras de um deputado familiarizado com as negociações, isso indica a vontade de Lira em aprovar a reforma. O presidente da Câmara tem se colocado como uma espécie de fiador da reforma e liderando reuniões para discutir os pontos de dissenso. Lira prevê nesta semana mais conversas com governadores. No fim da semana, exemplo, o presidente da Câmara se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), após ele criticar o Conselho Federativo - um grupo previsto no texto da reforma e que será formado por estados e municípios para administrar a arrecadação de tributos.