Governador apresenta, ao embaixador da Coreia do Sul, potenciais do Estado para investimento

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (4), o governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários apresentaram ao embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, os potenciais do Estado para receber investimentos na área de semicondutores. O encontro ocorreu na Embaixada da Coreia do Sul no Brasil, em Brasília.



O Rio Grande do Sul tem uma estratégia articulada e um plano de ação para atrair empresas do setor, que inclui a qualificação e o incentivo do governo ao ensino técnico especializado, além de benefícios fiscais. Já o país asiático é reconhecido mundialmente como um dos principais produtores e exportadores de chips de computador, memórias e outros componentes eletrônicos.



“Temos um plano bem estruturado para atrair esses investimentos. Somos o Estado número um em inovação no Brasil e possuímos uma mão de obra muito qualificada. Isso nos credencia como um polo de inovação que apresenta todas as condições para atender às necessidades de grandes empresas do setor de tecnologia”, afirmou Leite.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, ressaltou a solidez do ecossistema de inovação como atrativo para investimentos no Estado. “Temos grandes universidades, incluindo a melhor universidade federal do Brasil, além de institutos e organizações que fortalecem esse ecossistema. É fundamental que possamos mostrar isso e aprofundar a interação com as diferentes companhias que estão instaladas na Coreia do Sul e podem investir no Brasil”, explicou.



O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, também participou do encontro.