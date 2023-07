Dólar recua com petróleo forte em meio liquidez e agenda fracos com feriado nos EUA

O dólar à vista recua na manhã desta terça-feira (4) acompanhando as perdas predominantes lá fora do dólar frente outras divisas emergentes ligadas a commodities pares do real em meio a uma valorização de mais de 1,5% dos preços do petróleo.



A commodity se recupera, após fechar em baixa ontem diante de sinais de fraqueza no setor industrial nos EUA, Europa, China e Japão. Há expectativas pelos PMIs do setor de serviços na China e Japão, que serão divulgados hoje à noite.



A liquidez está reduzida hoje pelo fechamento das bolsas e mercado de Treasuries em Nova York, devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA, e a agenda de indicadores também é mais fraca. Os investidores locais digerem os dados da produção industrial brasileira em maio acima das medidas projetadas pelo mercado.



A produção industrial subiu 0,3% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou levemente acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, positiva em 0,1%. Em relação a maio de 2022, a produção subiu 1,9%, também acima da mediana positiva de 1,2% estimada pelo mercado. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 0,2%. Em 12 meses, a produção ficou estável (0,0%).



As atenções internas estão voltadas ainda para as pautas econômicas no Congresso. A expectativa é de que os deputados votem sobre o arcabouço fiscal ainda esta semana, mas antes disso precisarão deliberar a respeito do projeto de lei que trata dos votos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), texto que está trancando a pauta da Câmara e cuja votação deveria ter acontecido ontem. O atraso na agenda de votação contribui para um aumento dos DIs. Nesta segunda-feira, as taxas dos DIs fecharam em baixa, e no contrato para janeiro de 2026 terminaram o dia abaixo de 10% - algo que não acontecia desde setembro de 2021.



No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina nesta terça Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, indicados para diretorias de Política Monetária e de Fiscalização do Banco Central. Os dois foram indicados pelo governo e, se aprovados, participarão e terão direito a votar na próxima reunião do Copom, nos dias 1 e 2 de agosto.



Às 9h36 desta terça, o dólar à vista caía 0,29%, a R$ 4,7943. O dólar para agosto cedia 0,27%, a R$ 4,8175.