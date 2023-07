Acquamotion construirá mais três toboáguas e uma catapulta

Ao completar dois anos de atividade em Gramado, o Acquamotion comemora os resultados e projeta a expansão de suas áreas externas para os próximos anos. Em cerimônia realizada no sábado (29), o diretor operacional do parque, Peterson Perin, adiantou o plano para a construção de mais três toboáguas e de uma catapulta.

“Destes novos brinquedos, dois são pensados para a família brincar junta. O nosso objetivo sempre foi encantar pessoas de todas as idades, abrindo o primeiro parque de água termal indoor da América Latina”, ressalta o dirigente.

Com expectativa de receber 270 mil pessoas até o fim de 2023, a sede de três andares construída em um terreno com mais de 49 mil metros quadrados conta com piscinas abastecidas com águas termais oriundas do aquífero Guarani (aquecidas naturalmente, ozonizadas e sem cloro).

A climatização interna especial, que garante conforto térmico de janeiro a dezembro, recebeu o prêmio “Destaques do Ano Smacna Internacional 2022”, ficando atrás apenas do projeto Seaworld Abu Dhabi. O parque também se destaca pela modernidade na jornada do visitante. Todo o consumo é registrado em pulseiras eletrônicas a prova d´água. “Nossa tecnologia possibilita que todos os passos, desde a chegada no parque até a saída, façam parte de uma jornada extremamente fluida, o que garante uma experiência inesquecível”, reforça o executivo.

• LEIA MAIS: Gramado Parks anuncia nova gestão

O Acquamotion faz parte da Gramado Parks, que recentemente anunciou o seu novo CEO Ronaldo Costa Beber. O Grupo prepara um plano de recuperação judicial, a ser apresentado para aprovação da assembleia geral de credores e que deverá, posteriormente, ser homologado pela Justiça, viabilizando a quitação de todos os débitos.

“Estamos focados nesta temporada de julho para reequilibrar a nossa estrutura financeira, incrementando as atrações artísticas do parque e avançando nas interações de dança. Mas temos muitas novidades ainda para apresentar ao público, ainda virão grandes projetos para os próximos cinco anos”, destaca Lísia Diehl, diretora de marketing da Gramado Parks.



Estruturas e novidades

O sonho de construir o Acquamotion surgiu em 2012, quando o Grupo Gramado Parks descobriu uma fonte de águas termais no terreno onde hoje está construído o empreendimento. Sua estrutura conta com três piscinas na área externa, sendo uma com borda infinita e vista para a floresta de araucárias, proporcionando uma conexão direta com a natureza. Indoor estão as piscinas com ondas, a de jatos massageadores, o Bar Molhado e a com dois toboáguas de diferentes níveis de adrenalina. Todas são abastecidas com águas termais aquecidas naturalmente.

Para os pequenos, o Acquamotion possui os espaços temáticos Acquatix, um bosque encantado com árvores e espelhos d’água, para crianças de 1 a 5 anos, e o Acquaplay, com escorregadores e toboáguas, para os de 6 a 12 anos. Além disso, cinco personagens circulam pelo local diariamente. “O objetivo é que as pessoas interajam e convivam com os guardiões e se sintam parte da história, entrando realmente no mundo da magia, da diversão e da alegria”, afirma Lísia.

As novidades são as duas novas atrações para os visitantes, o pocket show dos elfos Guardiões da Floresta Mágica das Araucárias, a piscina de ondas com os elfos que protegem a flora e as águas termais e o Acquadance, com danças e brincadeiras guiadas nas piscinas por um instrutor.