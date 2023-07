Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, após manutenção do juro australiano

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira (4) após decisão do banco central australiano de deixar seu juro básico inalterado e um dia de leves ganhos em Wall Street.O japonês Nikkei caiu 0,98% em Tóquio, a 33.422,52 pontos, após renovar máxima em 33 anos na segunda-feira, enquanto o Hang Seng avançou 0,57% em Hong Kong, a 19.415,68 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul, a 2.593,31 pontos, e o Taiex subiu 0,33% em Taiwan, a 17.140,77 pontos.Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no azul após o RBA, como é conhecido o BC australiano, manter sua principal taxa de juros em 4,10%. Antes do anúncio, analistas estavam divididos entre manutenção e uma nova elevação da taxa. O S&P/ASX 200 avançou 0,45% hoje, a 7.279,00 pontos, com a ajuda de ações financeiras.Na China continental, os mercados terminaram o pregão em tom positivo, revertendo perdas da primeira parte dos negócios, em meio ao bom desempenho de ações do setor automotivo e de chips. Em foco está o impacto de uma decisão de Pequim de restringir exportações de metais usados na produção de semicondutores, em uma potencial escalada da rivalidade tecnológica entre China e EUA.Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,04%, a 3.245,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,42%, a 2.068,82 pontos.O comportamento misto na Ásia e no Pacífico veio também após as bolsas de Nova York garantirem modestos ganhos na segunda, em uma sessão mais curta que precedeu o feriado do Dia da Independência nos EUA, que manterá os mercados locais fechados nesta terça-feira.